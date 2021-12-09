مهرجان شتاء طنطورة .. الموعد – أسعار التذاكر – طريقة الحجز

مهرجان شتاء طنطورة أصبح على الأبواب وهو مهرجان سنوي يُقام في مدينة العُلا القريبة شمال غرب السعودية ويعد من أهم الفعاليات الترفيهية التي تحتضنها السعودية.

ويتضمن مهرجان شتاء طنطورة فعالياتٍ ترفيهية وحفلاتٍ موسيقية وأنشطة حماسية تبدأ في 21 ديسمبر 2021 وتستمر حتى 12 فبراير 2022.

ويقدم مهرجان شتاء طنطورة لزوّار العُلا سلسلة من الحفلات الموسيقية لموسيقيين من الطراز العالمي.

مهرجان شتاء طنطورة

كما يتضمن مهرجان شتاء طنطورة العديد من الفعاليات التراثية والثقافية المرتبطة بالمملكة العربية السعودية الى جانب الاحتفالات المذهلة بالموسيقى، والثقافة، والطعام وتراث الفروسيّة على مدى 6 أسابيع.

كما يوفر مهرجان شتاء طنطورة لضيوف العُلا مساحة مثالية لتجديد الشباب بين المناظر الطبيعية الفريدة وثقافة وتقاليد العلا.

ويُعد مهرجان شتاء طنطورة جزءا من فعاليات موسم "لحظات العُلا" والذي يتضمن أكثر من 30 فعالية ومنها: سفاري 4X4 في محمية شرعان الطبيعية، وتجربة فيا فيراتا، وأنابيلز العلا.

أهم الحفلات الموسيقية ضمن مهرجان شتاء طنطورة

حفل عبدالرحمن محمد

يحظى زوار العُلا بفرصة حضور حفل الفنان السعودي الموهوب عبدالرحمن محمد في قاعة مرايا ليلة 7 يناير 2022 والاستمتاع بإيقاعاته الموسيقية الخاصة.

تفاصيل حفل عبدالرحمن محمد:

الموعد: 7 يناير 2022

7 يناير 2022 الوقت: 8:30 مساء بتوقيت السعودية

8:30 مساء بتوقيت السعودية تبدأ أسعار التذاكر من 330 ريال سعودي

الموقع: يرجى النقر هنا

أسعار التذاكر والمعلومات

التذاكر الذهبية أسعار التذاكر للحجز المبكر: 330 ريال سعودي أسعار التذاكر العادية: 500 ريال سعودي التذاكر الممتازة أسعار التذاكر للحجز المبكر: 470 ريال سعودي أسعار التذاكر العادية: 700 ريال سعودي المقصورة البلاتينية (6 ضيوف) أسعار التذاكر للحجز المبكر: 6,600 ريال سعودي لكل مقصورة (6 مقاعد) أسعار التذاكر العادية: 9,900 ريال سعودي لكل مقصورة (6 مقاعد)

حجز تذاكر مهرجان شتاء طنطورة

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حفل كلاسيكي في الحِجر على ضوء الشموع

يستعد ضيوف الحِجر في العُلا الى عيش تجربة استثنائية على ضوء الشموع في أمسية موسيقية تأسر الحواس يسافر فيها الحضور برحلة فنية على إيقاعات موسيقية متنوعة تتألف من خمس مقطوعات متتالية، يُبدع بأدائها ستيفان لومبارد مع مجموعة من أبرع العازفين.

ويعتبر هذا الحفل الكلاسيكي فرصة للتمسك بالإرث المعماري العريق في منطقة الحِجر ويُبرز أهميتها التاريخية كملتقى للحضارات القديمة على مَر العصور.

ومن المقرر أن يقدم الفنان "ستيفان لومبارد" مجموعة من المقطوعات الموسيقية القصيرة تبدأ بمعزوفة كلاسيكية ينتقل بعدها إلى الإيقاعات العربية والمعاصرة، والموسيقى التصويرية المستوحاة من الأعمال السينمائية، ليختتم العرض مع مقطوعة من الأعمال الموسيقية الرائجة.

احتفال طنطورة

تحتضن العُلا أيضًا احتفالًا بـ"الساعة الشمسية" التي تدعى الطنطورة، وهي الساعة التي اعتمد عليها أهالي المنطقة للاحتفال بدخول وقت المربعانية وبدء موسم الزراعة.

الموعد: 21-25 ديسمبر

مهرجان العلا للحمضيات

وهو مهرجان يمنح ضيوفه فرصة لتذوق ما تنتجه الأرض من خيرات الطبيعة والتعرف على أنواع الحمضيات المختلفة التي تنتجها مزارع الواحة الصيفية.

الموعد: 8-7 يناير 14-15 يناير

عرض أزياء الفرسان في الحِجر

يقدم فريق ترويض الخيول في العُلا أحد التصاميم لأحد أهم دور الأزياء العالمية مع حركات التوازن والتناغم وقفز الحواجز.

الموعد: 27 يناير

كأس الفرسان للقدرة والتحمل

تستضيف العُلا أحد أهم سباقات الخيل في العالم وذلك ضمن فعاليات شتاء طنطورة وهو السباق الذي يمتد على مسافة 120 كلم في الصحراء.

الموعد: 29 يناير

فعاليات بولو الصحراء

وجه مهرجان شتاء طنطورة دعوة لعشاق رياضة البولو، تلك الرياضة المفضلة لدى الملوك والأمراء، لحضور هذه الفعالية بمشاركة فريق لادولفينا السعودي للبولو والأسطورة "أدولفو كامبياسو".

الموعد: 11 – 12 فبراير

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