موجة حر تقتل 98 شخص في الهند.. وإغلاق المدارس في عدة ولايات

البوابة - مع استمرار تعرض المدن الشمالية في الهند لموجة حارة شديدة، لقي 98 شخصًا على الأقل مصرعهم في بيهار وأوتار براديش ونُقل 400 آخرون للمستشفيات بسبب درجات الحرارة الشديدة في الأيام الثلاثة الماضية.

وبحسب وسائل إعلام محلية في الهند، لقي 54 شخصًا حتفهم في ولاية أوتار براديش، فيما فقد 44 شخصًا حياتهم الشديدة في بيهار في الفترة ما بين بين 15 و 16 و 17 يونيو الجاري وسط توقعات بارتفاع العدد مع استمرار موجة الحر الشديدة.

وقال مسؤول هندي إن ما لا يقل عن 400 شخص نقلوا إلى مستشفى منطقة في باليا في الأيام الثلاثة الماضية يعانون من حمى وضيق لتنفس ومضاعفات صحية خطيرة خاصة لأن معظم المرضى تتجاوز أعمارهم الستين.

من جهته قال كبير المسؤولين الطبيين (CMO) الدكتور جايانت كومار إن المنطقة تخضع لدرجات حرارة شديدة تجاوزت الـ45 درجة في كثير من المناطق وتم نقل الناس إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: "كان جميع المرضى يعانون من بعض الأمراض وتفاقمت حالتهم بسبب الحرارة الشديدة، ونجمت إن معظم الوفيات عن نوبة قلبية وسكتة دماغية وإسهال”.

وفقًا للمسؤول، تم الإبلاغ عن 23 حالة وفاة في 15 و 20 يونيو في 16 و 11 يونيو في 17 يونيو حتى 4 مساءً ، مما دفع الحكومة لاستدعاء فريق من الأطباء من العاصمة لكناو للتحقيق في سبب الوفيات.

فيما صرح كبير المشرفين الطبيين في مستشفى ديواكر سينغ للصحفيين أنه تم تركيب المراوح والمبردات ومكيفات الهواء في المستشفى لمنع خطر الإصابة بضربة الشمس للمرضى والموظفين، وأضاف أن عدد الأطباء والعاملين في المجال الطبي زاد أيضًا بسبب تدفق المرضى.

وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية الهندية ، تم تسجيل درجة الحرارة القصوى في باليا عند 42.2 درجة مئوية يوم الجمعة، وهو 4.7 درجة فوق المعدل الطبيعي.

لا يختلف الوضع في ولاية بيهار حيث توفي 44 شخصًا خلال 24 ساعة بسبب موجات الحر الشديدة، حيث تخضع ما لا يقل عن 18 منطقة في الولاية لموجة حارة شديدة وأربعة تحت موجة حر شديدة.

كما تم إغلاق المدارس في باتنا حتى 24 يونيو، فيما أمرت مناطق أخرى في الولاية بإغلاق المؤسسات التعليمية.

إنذار بموجة الحر

أصدر مكتب الأرصاد الهندي إنذارًا "بموجات الحر الشديدة" في عدة مقاطعات هندية خلال يومي 18 و 19 يونيو، وهي: