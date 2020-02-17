"مورينيو" يتفاعل مع ردود الأفعال.. ويكشف السبب "المُضحك" وراء قصة شعره الجديدة

أثار "نيو لوك" المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المعنية بالأخبار الرياضية بعد ظهوره حليق الرأس في مدرجات ملعب "آليانز آرينا"، حيث كان يشاهد مباراة قمة البوندسليغا بين "بايرن ميونخ" و"لايبزيغ"، التي انتهت بالتعادل.

وقد أثيرت ضجة كبيرة في العالم الافتراضي على مدار الساعات القليلة الماضية، لمعرفة سبب قصة شعر "مورينيو" الجديدة والمختلفة تمامًا عن تصفيفات شعره المعتادة، منذ ظهوره على الساحة منتصف العقد الأول في الألفية الجديدة.

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وتفاعل "مورينيو" مع ردود الأفعال الكبيرة في حوار أجراه مع شبكة "سكاي سبورتس"كشف فيه السبب الذي دفعه لتغيير إطلالته المعتادة.

#thfc head coach José Mourinho explaining the reason for his new short haircut. [Sky Sports] pic.twitter.com/eO4g7u9z4Z — Hotspur Related (@HotspurRelated) February 10, 2020

وقال "مورينيو": "أحيانًا أحب القيام بقص شعري قليلًا، وأحيانًا أحب أن أشعر ببرودة الجو، أحب تغيير مظهري قليلًا، لكن هذه المرة لم يكن الأمر كذلك".

وأكمل ضاحكًا: "غفوت على كرسي الحلاقة، وعندما استيقظت رأيت المظهر سيئا، لهذا طلبت منه أن يكمل حلاقة رأسي لأنني آمل أن يعود كما كان مجددًا".

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يذكر أن "مورينيو" تولى القيادة الفنية لتوتنهام أواخر نوفمبر خلفا للأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو"، وكان فريق الديوك على بعد 14 نقطة من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، لكن الآن تقلص الفارق لخمس نقاط فقط مع جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع.

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