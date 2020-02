"مورينيو" يتفاعل مع ردود الأفعال.. ويكشف السبب "المُضحك" وراء قصة شعره الجديدة

أثار "نيو لوك" المدرب البرتغالي "جوزيه مورينيو" اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المعنية بالأخبار الرياضية بعد ظهوره حليق الرأس في مدرجات ملعب "آليانز آرينا"، حيث كان يشاهد مباراة قمة البوندسليغا بين "بايرن ميونخ" و"لايبزيغ"، التي انتهت بالتعادل.

وقد أثيرت ضجة كبيرة في العالم الافتراضي على مدار الساعات القليلة الماضية، لمعرفة سبب قصة شعر "مورينيو" الجديدة والمختلفة تمامًا عن تصفيفات شعره المعتادة، منذ ظهوره على الساحة منتصف العقد الأول في الألفية الجديدة.

وتفاعل "مورينيو" مع ردود الأفعال الكبيرة في حوار أجراه مع شبكة "سكاي سبورتس"كشف فيه السبب الذي دفعه لتغيير إطلالته المعتادة.

#thfc head coach José Mourinho explaining the reason for his new short haircut. [Sky Sports] pic.twitter.com/eO4g7u9z4Z