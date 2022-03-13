موسم جدة 2022 : الموعد - أبرز الفعاليات - التذاكر

تستعد مدينة جدة لاستقبال تدفقًا كبيرًا من الزوّار والضيوف لحضور فعاليات موسم جدة 2022 الذي يُعد أحد أهم وأشهر الفعاليات الترفيهية التي تشهدها السعودية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.

وفي قلب مدينة جدة، ستقام العديد من فعاليات موسم جدة وستتحول الكثير من أحيائها إلى مناطق جذب مثيرة بفعالياتٍ ترفيهيةٍ عالمية المستوى وستصبح المدينة الساحلية إلى الوجهة الترفيهية الأولى في المملكة العربية السعودية.

ويُعد موسم جدة أحد أهم البرامج الموسمية المتميزة التي تقام في جميع أنحاء السعودية كجزء من مبادرة "مواسم السعودية''، وهي سلسلة من الفعاليات التي تقام على مدار عام وتهدف إلى وضع السعودية في قلب خريطة السياحة العالمية.

وسيحول موسم جدة 2022 عروس البحر إلى الأحمر إلى وجهة رئيسية لعشاق الأنشطة المائية حيث سيتمتع الزوّار والمقيمون على حد سواء بتجربة مجموعة مثيرة من الفعاليات التي تتنوع بين الحفلات الموسيقية الحيّة والعروض المسرحية والمعارض الفنية والكوميدية والأحداث الرياضية العالمية.

موسم جدة 2022

انطلقت النسخة الأولى من موسم جدة في عام 2019 من قِبل وزارة السياحة السعودية كجزء من 11 موسمًا سياحيًا تغطي أغلب مناطق المملكة العربية السعودية بتنظيم لجنة عليا يترأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبالتعاون مع:

الهيئة العامة للترفيه (GEA)

الهيئة العامة للرياضة (GSA)

الهيئة العامة للثقافة (GCA)

الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني (SCTH)

الاتحاد السعودي للرياضات البحرية

بلدية جدة

الغرفة التجارية الصناعية بجدة (JCCI)

الخطوط الجوية العربية السعودية

فعاليات موسم جدة 2022

من المتوقع أن يشهد موسم جدة هذا العالم استقطاب أكثر من 120 ألف زائر من جميع أنحاء العالم، لحضور عدد من الأحداث الترفيهية والرياضية والموسيقى الحية المرموقة.

موعد موسم جدة 2022

يتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية عن موعد موسم جدة 2022، خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته النسخة الثانية من موسم الرياض 2022.

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد موسم جدة 2022 حتى هذه اللحظة، لكن التقارير تشير إلى قرب ذلك.

وكان موسم جدة 2019 قد انطلق في الفترة ما بين 8 يونيو إلى 18 يوليو (لمدة 41 يومًا).

*سيتم نشر التفاصيل في حال توفرها فورًا.

متى ينتهي موسم جدة ؟

لم يتم الإعلان رسميًا عن موعد انتهاء فعاليات الموسم حتى هذه اللحظة.

*سيتم نشر التفاصيل في حال توفرها فورًا

فعاليات موسم جدة 2022

لم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل فعاليات موسم جدة 2022، لكنه سيتضمن بالتأكيد فعاليات ضخمة في عالم الترفيه قد يصل عددها لنحو 150 حدثًا، مثل:

حفلات موسيقية

عروض فنية

حفلات وفعاليات ثقافية

فعاليات رياضية

مسرحيات عالمية

عروض الملاكمة بطولات الألعاب الإلكترونية

أماكن فعاليات موسم جدة

لم يتم الإعلان رسميًا عن أماكن فعاليات موسم جدة، لكن من المرجح أن تقام في الأماكن التي استضافت النسخة الأولى منه وهي عبارة عن خمس وجهات رئيسية حول جدة، وهي:

أبحر: حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بالرياضات المائية والشواطئ العامة وغيرها من الأنشطة الساحلية.

حيث يمكن للزوّار الاستمتاع بالرياضات المائية والشواطئ العامة وغيرها من الأنشطة الساحلية. جدة التاريخية (البلد): وهي مركز المدينة القديم المحبوب والذي يضم موقع اليونسكو للتراث العالمي.

وهي مركز المدينة القديم المحبوب والذي يضم موقع اليونسكو للتراث العالمي. حي الحمراء: الذي يشتهر بالكورنيش الجميل والمليء بالمحلات ومراكز التسوق والمطاعم ونافورة جدة - الأطول من نوعها في العالم.

الذي يشتهر بالكورنيش الجميل والمليء بالمحلات ومراكز التسوق والمطاعم ونافورة جدة - الأطول من نوعها في العالم. واجهة جدة البحرية: والتي تضم الحدائق والمطاعم والأنشطة المائية.

والتي تضم الحدائق والمطاعم والأنشطة المائية. مدينة الملك عبد الله الرياضية: مركز دولي متطور للرياضة.

تذاكر موسم جدة

لم يتم طرح تذاكر موسم جدة أو أي تفاصيل تتعلق بالفعاليات الترفيهية المقامة ضمنه حتى هذه اللحظة.

سيتم نشر التذاكر والأسعار وطريقة الشراء في حال توفرها فورًا.

أهمية موسم جدة 2022

تم تصميم هذه المبادرة خصيصًا لتعكس تاريخ مدينة جدة وإمكاناتها بالنسبة للمصطافين، فضلًا عن المساعدة في تغيير الصور النمطية عن المملكة العربية السعودية بشكل عام.

ويسعى الموسم الترفيهي في جدة إلى إعادة تسليط الضوء على المدينة التي لطالما كانت الوجهة الأولى للأنشطة البحرية مع تاريخ يمتد لأكثر من 3000 عام، فهي مدينة تتمتع بتراث بحري غني وقدرة على الجمع بين الثقافات المتنوعة.

فعاليات رياضية في موسم جدة

يمكن لعشاق الرياضة أن يتطلعوا في موسم جدة إلى بطولات عالمية لكرة السلة وكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب حدث الملاكمة الذي يشارك فيه أبطال الملاكمة من جميع أنحاء العالم.

كما سيشهد موسم جدة هذا العام عروض سيرك وسينما في الهواء الطلق والعديد من الأنشطة الترفيهية والتي تتميز بالأجواء المليئة بالحياة.

موقع فعاليات موسم جدة

لمعرفة المزيد من التفاصيل عن النسخة الجديدة من موسم جدة يمكن التوجه نحو الموقع الرسمي أو بالنقر هنا

حساب فعاليات موسم جدة على إنستغرام

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