موظفة روسيّة تظهر في حمام من الشوكولاته.. ومسؤول محلي يطالب بإقالتها

قررت السلطات الروسية إحالة مسؤولة محلية الى التحقيق بعد أن أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، بنشرها صورًا وهي تستحم بالشوكولاته.

وبحسب مصادر محلية، فقد نشرت "سفيتلانا أوبينشيفا" رئيسة شركة تكنولوجيا المعلومات الحكومية في مقاطعة أوليانوفسك عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، صورًا لها وهي تستحم في سائل بني من النفتالان العلاجي.

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وتباهت المسؤولة الروسية كاتبةً: "الشوكلاتة لا تكون كثيرة أبدًا".

وأحدثت صورة المسؤولة الروسية ضجّة كبيرة حتى وصفها بعض المغردين بـ"كليوباترا الروسية" وهو ما أجبرها على حذف الصور.

في حين علّق محافظ المنطقة "سيرجي موروزوف" بأن المسؤولة كان عليها أن "تظهر بشكل أكثر تواضعًا".

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وأفاد "موروزوف" بأن تحقيقًا داخليًا بدأ مع "سفيتلانا أوبنشيفا" بهذا الشأن وبأنه مستعد لإقالتها.

وقال: "يستطيع الكثيرون السفر إلى الخارج للتباهي بثرواتهم وهذا أمر عادي/ لكن عندما رأيت غرابة السيدة موروزوف، قررت إجراء تدقيق داخلي. كما أننا عندما نتحدث عن الانفتاح لا يعني ذلك بأنه يمكنك الطهور بملابسك الداخلية".

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