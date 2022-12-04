موقف طريف بين الشيخة موزا وزوجها الشيخ حمد يثير تفاعلًا واسعًا

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قطر والعالم العربي مع مقطع فيديو يرصد موقفًا طريفًا وقع بين أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وزوجته الشيخة موزا بنت ناصر أثناء تفقدهما منطقة "مشيرب" قبل أيام.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الشيخ حمد، المُلقب بـ"الأمير الوالد"، وهو يسأل عن مكان زوجته الشيخة موزا التي كانت تجلس خلفه في المقعد الخلفي لسيارة غولف، قائلًا: "وين موزا؟".

وفور سماع الشيخة موزا سؤال الشيخ حمد عنها ارتسمت ابتسامة لطيفة على وجهها وردت عليه بالقول: "وراك وراك".

وحظي مقطع الفيديو على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا بالعلاقة الوديّة التي تربط الشيخ حمد وزوجته الشيخة موزا والتي كشفتها مواقف عدة وثقتها عدسات الكاميرات في أكثر من مناسبة.

الشيخة موزا في كأس العالم

وتحرص الشيخة موزا على مرافقة زوجها أثناء حضوره لمواجهات نهائيات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها دولة قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري في 8 ملاعب مونديالية رائعة.

وتوثق موزا بنت ناصر تواجدها في ملاعب قطر المونديالية إلى جانب زوجها من خلال سلسلة صور تنشرها عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ومع كل ظهور علني للشيخة موزا في مونديال قطر، تجتاح صور إطلالتها صفحات الموضة والأزياء التي تحرص على تتبع تفاصيلها باعتبارها "أيقونة للموضة".

وفي حفل افتتاح كأس العالم، أطلت الشيخة القطرية الأنيقة بإطلالة محتشمة وبلون واحد من علامة برادا الفاخرة، نسقته "بروش" على شكل أجنحة من دار "شوميه" على شكل أجنحة ووضعته على كتفها الأيسر.

وبحسب الموقع الرسمي لدار "شوميه" الفاخرة للمجوهرات، فإن سعر بروش موزا بنت ناصر يبلغ مليون ريال قطري أي ما يعادل 274 ألف دولار أمريكي.

وتعد هذه المرة الثانية الذي تضع فيه الشيخة موزة هذا البروش من شوميه، إذ سبق وإن نسقته في إطلالتها لها عام 2010، وهو مصنوع من الألماس.