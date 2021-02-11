مولودة جديدة تنضم لأسرة ملك مصر السابق أحمد فؤاد.. واسم مميز للطفلة

رُزقت الأميرة فوزية، ابنة ملك مصر السابق أحمد فؤاد بمولودة أنثى مطلع شهر فبراير الحالي أطلقت عليها اسم "دنيا ناريمان اديل".

وتعد الأميرة الصغيرة "دنيا" هي الطفل الثاني للأميرة فوزية وزوجها سيلڤان بعد ابنهما الأكبر نايل.

وكشفت الصفحة الرسمية للملك فؤاد الثاني عبر منصة "سبوك" بأن الأميرة وزوجها اختارا إسمي أديل وناريمان لطفلتهما تكريمًا لجداتها وهن الملكة ناريمان والدة جدها الملك احمد فؤاد وأديل جدتها لوالدها.

وذكر في المنشور: "يسعد جلالة الملك فؤاد الثاني، أن يعلن عن ميلاد حفيدته (دنيا ناريمان آديل) لابنته صاحبة السمو الملكي الأميرة فوزية لطيفة، وزوجها السيد سيلڤان رينودو".

وولدت الطفلة في الساعة الثانية، يوم الأربعاء 3 فبراير الجاري، في مستشفى الأميرة جريس بإمارة موناكو، وهي إمارة ذات سيادة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في منطقة الريفييرا الفرنسية.

الأميرة فوزية

الأميرة فوزية لطيفة بنت فؤاد الثاني، ملك مصر، ولدت في موناكو في 12 فبراير سنة 1982، وهي بنت الملك فؤاد الثاني (آخر ملوك مصر) من زوجته الملكة فضيلة (دومينيك فرانس بيكار).

أسرتها

أبوها: هو الملك أحمد فؤاد الثاني آخر ملوك الأسرة العلوية في مصر.

أمها: هي الفرنسية دومينيك فرانس بيكار، وهي يهودية اعتنقت الإسلام ولقبت بالملكة فضيلة.

اخواتها

محمد علي: ولد في القاهرة عام 1979

فخر الدين: ولد عام 1987 في الدار البيضاء بالمغرب

طلاق الملك أحمد فؤاد وفضيلة

بعد أن دبت الخلافات بين والدها وأمها أصدرت محكمة سويسرية حكمًا بطلاقهما في 9 مايو 2006، إلا أن فضيلة استأنفت الحكم وطالبت ببطلان حكم الطلاق، الا أن محكمة الاستئناف السويسرية رفضت الطلب، وأكد ذلك قرار المحكمة الفيدرالية الذي صدر في 16 يوليو 2007.

وفي 18 أغسطس 2008 صدر القرار النهائي للطلاق حيث تم تأكيده وأصبح ملزمًا.

الملك احمد فؤاد

الملك احمد فؤاد، او فؤاد التانى (ولد عام 1952)، وهو آخر ملوك مصر من أسرة محمد على باشا.

حياته

احمد فؤاد هو ابن الملك فاروق الأول الذي خُلع عام 1952 بعد ثورة 23 يوليو.

تم تعيينه على عرش مصر فى 26 يوليه 1952، واتشكل مجلس وصاية عليه لصغر سنه حتى 18 يونيو 1953 وهو يوم أعلان الجمهورية المصرية.

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