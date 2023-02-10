ميا خليفة تبكي وتناشد العالم مساعدة منكوبي زلزال سوريا

ناشدت نجمة الأفلام الإباحية السابقة ميا خليفة العالم "مدّ يد العون" لدعم سوريا بعد الزلزال المدمّر الذي هز المناطق الشمالية منها فجر الإثنين، وأودى بحياة الآلاف من الأشخاص، إضافة إلى إصابة مئات الآلاف منهم.

ونشرت الأمريكية ذات الأصول اللبنانية سلسلة من مقاطع الفيديو عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" نادت فيها بتعزيز المساعدات لسوريا على وجه التحديد خاصة وأنها تخضع لعقوبات دولية تمنع وصول المساعدات الدولية وتضاعف فداحة الموقف هناك، في إشارة إلى "قانون قيصر" الذي تفرضه أمريكا على النظام السوري.

ميا خليفة تدعم سوريا

وقالت خليفة في مقطع الفيديو على إنستغرام حيث يتابعها أكثر من 27 مليون شخص: "الجو متجمد هناك (سوريا)، والثلوج تتساقط عليهم، والناس تحت الأنقاض لا يمكنهم الخروج، وسوريا تحت العقوبات".

وأردفت تقول: "تركيا تتلقى مساعدات من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة الأمريكية، أما سوريا فهي تخضع لعقوبات شديدة، فمن يساعدها".

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع "مناشدة ميا خليفة" لدعم سوريا ومنكوبي الزلزال المدمر، وأشاروا إلى أنها

واستذكر مغردون دور ميا خليفة في دعم بلدها الأم بعد كارثة مرفأ بيروت حين عرضت نظارتها للبيع على موقع "eBay" من أجل دعم الضحايا مقابل نصف مليون دولار.

وفي وقت سابق، دعت ميا خليفة عبر فيديو الجميع إلى التبرع والوقوف مع لبنان، وقالت: "شاركوا أو تبرعوا أو افعلوا أي شيء، لأن الحكومة اللبنانية عاجزة".

تعرضت 4 مدن سورية لزلزال مدمر مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية بلغت قوته 7.8 درجة، فجر الإثنين بعد الساعة الرابعة صباحًا.

وكشف الزلزال المدمر الوضع الإنساني المأساوي في بلدٍ عانى على مدار الـ12 سنة الماضية من حرب طاحنة وحصار اقتصادي ضاعف من أزماته منع الأنظمة الدولية والشركات العالمية من التعاون مع دمشق.

وتسبب قانون العقوبات الأميركية (قانون قيصر) المفروضة على سورية في إعاقة الجهود الداخلية والخارجية لإغاثة ضحايا الزلزال فالمساعدات الدولية لمتضرري الزلزال في سورية ما تزال عالقة على الحدود السورية التركية.