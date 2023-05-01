ميسي يصل الرياض .. للرياضة أم للسياحة؟

البوابة - نجح مجموعة من عشاق النجم الأرجنتيني ولاعب لاعب باريس سان جيرمان ليونيل ميسي من التقاط مجموعة من الصور لحظة وصوله العاصمة السعودية الرياض برفقة صباح اليوم الإثنين، في زيارة تستمر يومين.

وتداولت العديد من الصفحات المنوّعة والمواقع الإخبارية صورًا ومقاطع فيديو لميسي وعائلته ومجموعة من أصدقاءه في مطار الملك خالد الدولي في مدينة الرياض، ظانين بأنه في زيارة رياضية إلى الرياض من أجل الانضمام للدوري السعودي.

ليونيل ميسي في الرياض

وتبين بأن زيارة الأسطورة للسعودية ميسي إلى السعودية بعيدة عن عالم الرياضة، بل بهدف الترويج سياحيًا للسعودية من خلال التعاون مع هيئة روح السعودية - Visit Saudi باعتباره سفيرًا للسياحة في السعودية.

وفي الوقت الذي لم يتم الكشف فيه عن تفاصيل زيارة ميسي، رجح مغردون بأنه يقوم النجم الدولي برحلات سياحية في مناطق عدة في المملكة العربية السعودية كالعلا والدرعية وجدة وغيرها بهدف الترويج للسياحة في السعودية ونقل صورة جميلة عن التغيرات الجذرية التي يشهدها قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية.

🚨 ليونيل ميسي يصل إلى الرياض💙🤩 pic.twitter.com/aXHUpwRwPY — Mohamed (@rimaayri) May 1, 2023

وكان ميسي قد فاجئ متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" قبل أيام بمشاركة صورة فائقة الجمال لأحد المناطق السياحية في الرياض مبديًا دهشته من من البيئة الخضراء التي تتمتع بها السعودية.

وأرفق ميسي الصورة على إنستغرام حيث يتابعه 458 مليون شخص بتعليق: "من كان يعتقد أن السعودية لديها الكثير من البيئة الخضراء؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما استطعت".

وكان وزير السياحة السعودي السيد أحمد الخطيب قد أعلن أن ميسي سيزور السعودية، وغرد قائلًا: "يسعدني أن أرحب بسفير السياحة لدينا ... وعائلته وأصدقائه هذا الشهر ... للاستمتاع بأجمل الوجهات السياحية والتواصل مع شعبنا والاستمتاع بتجارب فريدة!".

واختارت المملكة العربية السعودية النجم ميسي سفيراً للسياحة العام الماضي، وزار جدة في مايو، قبل أن يعود في يناير للعب مباراة ودية مع باريس سان جيرمان ضد فريق من نجوم الدوري السعودي ، في مواجهة منافسه منذ فترة طويلة كريستيانو رونالدو.

ميسي في جدة

وتعد هذه الزيارة الثالثة التي يقوم بها ميسي للمملكة العربية السعودية باعتباره سفيرًا للسياحة، إذ سبق وأن زارها في مايو 2022، وتجول حينها في أنحاء جدة التاريخية برفقة الأميرة هيفاء آل سعود، مساعدة وزير السياحة في المملكة العربية السعودية.

وشاركت حينها الأميرة هيفاء مع متابعيها في منصة "تويتر" مجموعة من الصور التي جمعتها بـ"ميسي" وجولته في منطقة جدة التاريخية التي تعد من أهم وأشهر المناطق المُدرجة في قائمة موسم جدة 2022.

وحظيت الصور التي جمعت ميسي بالأميرة هيفاء على إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها شاهدًا على المكانة المميزة التي تحظى بها المرأة السعودية ودورها الريادي في الميادين كافة والتي عززتها رؤية 2030.