ميسي يقتحم عالم التمثيل بمسلسل كوميدي.. كيف ترى أداءه؟

البوابة - نجح أسطورة كرة القدم الأرجنتيني "ليونيل ميسي" في استعراض موهبته الجديدة في عالم التمثيل من خلال ظهوره الاستثنائي في إحدى حلقات الموسم الثاني من المسلسل الأرجنتيني الكوميدي The Protectors.

وظهر اللاعب ميسي في الحلقة التي عرضت على منصة Star+ إلى جانب أبطال العمل بطولة أدريان سوار وأندريس بارا وجوستافو بيرموديز الذين أبدو إعجابهم بموهبة اللاعب في التمثيل.

وصرح أبطاله أنهم تفاجاؤا بمهارات ميسي التمثيلية وتصرفاته المتواضعة خارج الملعب وقال أحدهم: "لقد فاجأنا جميعًا حقًا ليس فقط بتعاملاته الإنسانية، لكن أيضًا بقدرته التمثيلية، أعتقد أنه أفضل خارج الملعب كشخص من كونه لاعبًا".

ميسي يشارك في بطولة مسلسل Los protectores😍.

pic.twitter.com/OPD4GauYrb — Gorgeous (@gorgeous4ew) June 26, 2023

مسلسل The Protectors

يروي مسلسل Los protectores حياة ثلاثة ممثلين عن لاعبي كرة قدم مختلفين تمامًا عن بعضهم البعض والذين يجب أن يتعاونوا لإنقاذ أعمالهم التجارية.

ولهذا الهدف، ولدت "Los Protectores SA"، وهي وكالة تهتم بالمصالح الاقتصادية للاعبي كرة القدم، بالإضافة إلى أنها متخصصة في إبعادهم عن الإغراءات وإخراجهم من أكثر المشاكل غير المتوقعة.

يتألف الموسم الجديد من سبع حلقات مدتها 35 دقيقة وتم تسجيلها في مواقع مختلفة في بوينس آيرس، وباريس، حيث يعد الموسم الجديد بمواصلة قهر الجمهور بالتشابكات الممتعة حول مغامرات أبطاله.