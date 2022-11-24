ميشيل حايك يضرب من جديد.. هل تنبأ بفوز المنتخب السعودي؟

" كذب المنجمون ولو صدقوا ".. تلقى توقعات المتنبئ اللبناني ميشال حايك، المُلقب بـ " نوستراداموس العرب " ، حول أحداث ومصائر عديدة اهتمام الكثيرين في العالم العربي سواء من يتابعها إيمانًا بها أو بهدف التسلية فقط .

وفي كل عام، تحظى " قنبلة التوقّعات " التي يطلقها ميشال حايك على اهتمام روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يعيدون نشرها مع كل حدث كبير يشهده العالم سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الفني أو حتى الرياضي .

وتزامنًا مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر، أعاد روّاد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو يتعلق بعالم الرياضة وتحديدًا بكرة القدم السعودية والمنتخب الأخضر .

ميشال حايك يتنبأ بفوز المنتخب السعودي

وقال العراف اللبناني ميشال حايك في تنبؤاته التي أدلى بها شهر ديسمبر 2021 أن " حدثًا في كرة القدم السعوديّة يرفعها إلى العالميّة " ، وربطه كثيرون بالفوز التاريخي الذي حققه المنتخب السعودي في أولى مواجهاته المونديالية أمام المنتخب الأرجنتيني بنتيجة (2/1) على ملعب لوسيل .