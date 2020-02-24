ميلادك بـ24 مايو.. سجل هذا الطلب واحتفل مع رئيسة سويسرا في عيدها الـ60

قررت رئيسة الكونفدرالية السويسرية "سيمونيتا سوماروغا" الإحتفال بعيد ميلادها الستين بطريقة غير تقليدية، وقامت بدعوة كل مواطن سويسري وُلِد في اليوم نفسه للاحتفال معها.

وجاء في بيان حكومي إن "سيمونيتا" ستحتضن المدعويين في مدينة "برن" عاصمة البلاد في 14 مايو ليشاركوها فرحتها بيومها الكبير.

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وأضاف البيان بأن أي مواطن سويسري يحتفل بعيده في نفس اليوم "مدعو بحرارة إلى الحفلة الصغيرة برفقة الرئيسة".

كما توجهت "سوماروغا" إلى حسابها الخاص على موقع التدوين "تويتر" لدعوة كل مواطن سويسري وُلد في نفس يوم ميلادها، وقالت: "سأسر كثيرًا بدعوتكم لحضور حفل عيد ميلادي، وسأكون سعيدة لاستقبال طلبات التسجيل الخاصة بكم".

ولكي تنال شرف حضور عيد ميلاد الرئيسة السويسرية، على مواليد هذا اليوم ملء استمارة وإرسال نسخة من جواز السفر الخاص بهم إلى موقع الرئاسة الإلكتروني.

وأبقت سوماروغا مكان إقامة الحفل سري حتى الآن، لكنها ألمحت إلى أنه سيقام في مكان ما بمحيط العاصمة برن.

يذكر أن "سوماروغا" تولت الرئاسة السنوية للكونفدرالية السويسرية منذ يناير الماضي، وهو منصب رمزي يتولاه أعضاء الحكومة السبعة مداورة.

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