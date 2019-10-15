مُذيعة لبنانية تبكي تأثرًا بسبب "حرائق لبنان".. فيديو!

اجتاحت الحرائق الضخمة يوم أمس مساحات واسعة من لبنان، وتداول رواد تويتر وعدد من المشاهير ونجوم لبنان فيدوهات واسعة لهذه الحرائق المُخيفة، بالإضافة لانتقاداتهم لسياسة الدولة وطريقة تعاملها مع الحدث.

وتصدر هاشتاغ لبنان يحترق قائمة الأكثر تداولًا في تويتر، وكان أكثر فيديو تم تداوله بكثرة هو لمذيعة قناة الجديد اللبنانية التي تواجدت في مقربة من الحرائق وبدا عليها التأثر بشكل كبير.

وظهرت المذيعة وهي تبكي وتحاول إيصال ما يحدث في المنقطة للمشاهدين والجمهور، كما ظهرت مُنهارة وتصرخ مؤكدة تواجد بعض العوائل في منازلهم وعدم استطاعتهم الخروج.

وأكدت المذيعة وهي في قمة تأثرها عن سماعها أصوات استغاثة من قبل سكان المنطقة بسبب الحريق وطالبت أجهزة الدولة والدفاع المدني بالتدخل لانقاذ السكان والمنطقة.

كمات تحدثت عن سماعها لأصوات انفجارات عديدة رجحت بان تكون بسبب وجود ألغام في الحقول أو بسبب مولدات الكهرباء.

وكان حريق كبير قد اندلع يوم أمس الأثنين في بساتين بلدة دير دلوم في قضاء عكار أتى على أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار المثمرة في المحلّة، وفي قضاء عكار أيضًا، اندلعت 4 حرائق في بلدة كروم عرب، وما زالت لبنان تُعاني بسبب هذه الحرائق ونتائجها.

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