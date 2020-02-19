مُزوّر يُزوّج "أخًا لأخته" في الكويت.. والسلطات تلقي القبض عليه

كشفت وسائل إعلام كويتية أن قوات الأمن ألقت القبض على مُزوّر "خليجي" قام بارتكاب سلسلة من الجرائم والخروقات منها محاولة "تزويج أخ من أخته".

وذكرت صحيفة (الراي) الكويتية بأن المُزوّر هو من مواليد 1954، حصل على الجنسية الكويتية بطريقة غير مشروعة، وانتحل اسم كويتي متوفى، وحصل على قروض من بنوك عدة لم يسددها.

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وأشارت الصحيفة الى أن جرائم المُزوّر لم تتوقف عند هذا الحد، إذ أضاف ابنة أخيه إلى ملف جنسيته لتتمكن من الإقامة معه، وحين رغب في تزويجها من ابنه، اتفق مع شخص كويتي لنقلها على هويته لتغيير كنيتها.

وبعد عقد القران أثيرت شكوك وتساؤلات بين أصدقائه حول كيفية تزويج أخ من أخته، وحين وشى به أحدهم، تحركت السلطات فورًا للقبض عليه، لتكتشف من التحقيقات سلسلة تزويره وعلاقته المشبوهة.

كما تبين أن لدى المزوّر ابنة أخرى تزوجت من سعودي ثم انفصلت عنه، وبعدها بفترة فارقت الحياة بحادث سير بالسعودية، لكنه لم يتم الإبلاغ عن وفاتها بالاسم الكويتي من قبل ذويها كي يستمروا بالحصول على إعانة باسمها من وزارة الشؤون تحت بند المطلقات.

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