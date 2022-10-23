تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين مع مقطع فيديو لمُسنة فلسطينية وهي تؤدي أغنية من التراث الفلسطيني بطريقة لامست قلوبهم وأججت مشاعرهم وأخذتهم نحو الماضي.

وبدأ مقطع الفيديو بالانتشار حين أضاف الموزع الموسيقي مـؤمـن جـراد مؤثراتٍ صوتية على مقطع فيديو كانت منصة "سما القدس" قد نشرته سابقًا عبر قنواتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وببعض التعديلات، نجح الموزع مؤمن في تحويل مقطع فيديو المرأة المسنة إلى "تحفة فنية" لأغنية سمعناها منذ سنوات مأخوذة من التراث الفلسطيني والتي تحمل عنوان "شدوا بعضكم يا أهل فلسطين".

وذكر الموزع الموسيقي عبر حسابه على تطبيق "إنستغرام" أن مقطع الفيديو الأصلي من إعداد منصة "سما القدس" كانت قد تم تصويره من مخيم شعفاط وأن ما قام به هو إضفاء لمسته السحرية عليه.

وحظي مقطع الفيديو على انتشار واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي الذين حرصوا على تداوله وإعادة نشره عبر حسابتهم الرسمية وتحديدًا على تطبيق "تيك توك".

وتتضمن كلمات أغنية شدوا بعضكم يا أهل فلسطين

شدوا بعضكم يا أهل فلسطين .. شدوا بعضكم

ما ودعتكم رحلت فلسطين .. ما ودعتكم

ع ورق صيني لكتب بالحبر ع ورق صيني

يا فلسطين على إلى جرا لك يا فلسطين

واتخذ رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع الفيديو أداة للتعبير عن مواطن الألم والحزن التي مر ويمر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة التي أخرجتهم من أرضهم.

مُسنة تغني لفلسطين وتحظى بشهرة على تيك توك

كما أشار النشطاء إلى أن الأغنية وكلماتها أججت لديهم مشاعر الحنين للأرض التي تم إبعادهم عنها عنوة وبالسلاح.

ودعا نشطاء إلى ضرورة تداول أغاني التراث الفلسطيني باعتبارها تعبيرًا عن القيم الفلسطينية ومقاومته للاحتلال الإسرائيلي الغاشم منذ عام 1948.

وبهذا المناسبة، استذكر عدد من النشطاء أنواع أغاني التراث الفلسطيني التي تختلف باختلاف المناسبة التي كتبت لأجلها، ومنها: