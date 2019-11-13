مُشجعة ليفربول "المحجبة" تخطب إعجاب السوشيال ميديا.. وتحصد آلاف الإعجابات

لم يكن اللقاء الذي جمع نادي ليفربول الإنجليزي بنظيره مانشستر سيتي ضمن الجولة 12 من بطولة الدوري الممتاز حديث روّاد مواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاقها يوم الاثنين الماضي.

فقد انتشر سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجعة تنتمي لنادي ليفربول الإنجليزي، وهي تغني في المدرجات مُرتدية قميص الفريق وممسكة بالوشاح داخل إستاد "آنفيلد".

The love I have for this club ❤️ pic.twitter.com/PuBYsH8QRy — bougie (@monakhalifaxo) November 11, 2019

وقد حقق مقطع الفيديو الذي تم نشره بتاريخ 11 نوفمبر على حساب المشجعة "منى خليفة" ما يقرب من نسبة 500 ألف مشاهدة، وتم إعادة نشره ما يصل إلى 5 آلاف و900 مرة، ونال إعجاب 32 ألف ناشط على موقع التدوين "تويتر".

الفضول دفع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على معرفة صاحبة هذا الفيديو والذي تبين بأنها "فاشنيستا" من أصور أريترية في تعيش في ملبورن باستراليا، وسافرت إلى ليفربول لحضور مباراة الفريق أمام مانشستر سيتي، التي انتهت لصالح "الحمر" بنتيجة (3-1)، لينفردوا بصدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن تشيلسي وليستر سيتي، و9 نقاط عن مانشستر سيتي الذي صار رابعًا في جدول البريميرليج.

ويتابع منى على تطبيق "إنستغرام" نحو 121 ألف متابع، فيما يتابعها على "تويتر" نحو 10 آلاف متابع.

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