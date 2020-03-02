مُنقبة تغني في أحد فنادق جدة.. وانقسام سعودي على "تويتر"

أثارت فتاة مُنتقبة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها أمام مجموعة من الحضور وهي تؤدي أغنية "سبحانه قدرو" للفنان والملحن السعودي الراحل فوزي محسون.

وأشار عدد من المغردين الى أن الفتاة المنقبة كانت تغني في أحد الفنادق الكبرى في مدينة جدة، لكن لم يتمكن أحد من تحديد هويتها لأنها كانت تغطي وجهها بالنقاب.

فيديو

شاهد.. فتاة منتقبة تغني أغنية "سبحانه قدرو عليه خلوه ينسى أحبابه" في فندق بـ #جدة pic.twitter.com/oJwKMH0p9U — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 1, 2020

ورجح بعض المغردين الى أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو تدعى "شيمي"، وهي فنانة سعودية يتابعها الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن وجهها، في حين نفى بعض النشطاء ذلك بعد أن قارنوا بين صوت الفتاتين.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقدٍ لتصرف الفتاة المُنقبة الذيم اعتبروه لا يليق بالمجتمع السعودي المُحافظ ولا يليق بالفتاة المُنقبة التي تهدف باراتداء النقاب الى الاحتشام بعيدًا عن لفت الأنظار.

في حين أبدى البعض الآخر إعجابه بصوت الفتاة وبأنها تمكنت من جذب الجميع لها بأدائها العذب دون الحاجة الى الكشف عن وجهها.

ووصف عدد من المغردين أداء الفتاة المنقبة بأنه أحد مظاهر الانفتاح في السعودية، فلم يكن باستطاعة هذه الفتاة الغناء في هذا المكان، لولا الإجراءات التي اتخذتها السعودية، والتي ساهمت أيضًا في جذب السائحين. (حسب قولهم)

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