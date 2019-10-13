مُهرج يخيف الأطفال الأشقياء.. يكسب رزقه من استعانة الأهالي به لتهذيب أبنائهم

هل يسيء ابنكِ التصرف في المنزل أو أمام الآخرين في الشارع؟ إذا كانت اجابتكِ نعم، وكنتِ أمًا "مُتهورة بعض الشيء"، فيمكنكِ أن تتبعي خطى عدد مذهل من العائلات الأمريكية الذين استعانوا بـ"المهرج رينكلز" واتصلوا بالرقم 407-734-0254 ليخيف أطفالهم.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن قيام عدد من العائلات الأمريكية الاستعانة بـ"المهرج رينكلز" الذي بدوره سيقوم بإرعاب أطفالهم، مُرتديًا بدلة حمراء منقطة بالأبيض مع قفازات سوداء، وقناع أبيض بوجه حزين مقابل رسوم نقدية بسيطة.

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وأجرت الصحيفة الأمريكية مقابلة مع المُهرج، رفض الكشف عن هويته، والذي بدوره قام بكشف كواليس هذه المهنة الغريبة التي اعتمدها بعد تقاعده من وظيفته فهو يظهر في لإخافة طفل، يرغب والده أن يلقناه درسًا بعد أن أساء التصرف في المنزل.

وأشار المُهرج للصحيفة بأنه تلقى مئات من المكالمات من المراهقين، وحتى الآباء الذين يتطلعون إلى الحصول على خدماته.

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وتذكّر "المُهرج رينكلز" قصة الطفل البالغ من العمر 12 عامًا، الذي استعان والداه به لإخافته، "لقد كان يخاف من المهرجين، وظهرت في الشارع عند محطة الحافلات، وسرعان ما بدأ يبكي أمام أصدقائه وركض إلى المنزل".

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وكشف "رينكلز" بأنه لا يرى في عمله وسيلة لتخويف الناس، لأنه يبحث فقط عن وسيلة للتمتع بتقاعده.

وقال: "أريد فقط أن أستمتع وأقضي وقتًا ممتعًا، وجني القليل من المال الإضافي".

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