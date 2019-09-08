نادي رياضي شهير يُلغي عضوية شاب أردني من متلازمة داون.. وحملة لمقاطعته

أطلق ناشطون أردنيون حملة لمقاطعة أحد النوادي الرياضية الشهيرة في العاصمة عمان بعد أن أنهت إدارته عضوية شاب لأنه من متلازمة داون.

وقالت عائلة الشاب الرياضي باسل ديب بأن قرار إدارة النادي أصاب ابنهم بصدمة نفسية قوية خاصة وأن ابنهم باسل يعد شابًا رياضيًا فقد حصل على العديد من الميداليات في الأولمبياد الخاص بالصين واليونان.

@GoldsGym Discrimination is becoming the norm at the Gold's Gym in Amman, Jordan. Not only to my brother, but also another girl with special needs. SOMETHING NEEDS TO BE DONE. #boycottGoldsGym pic.twitter.com/TbyXen0yg7 — Aseel Dib (@aseeldib) August 29, 2019

وقالت أسيل ديب، أن شقيقها الأكبر باسل مصاب بمتلازمة داون كان عضوًا بنادي "غولدز جيم"، طوال السنوات الثلاثة الماضية، لكنهم فوجئوا بقرار إدارة النادي فصل عضويته على نحو غير مألوف وغير متوقع.

وقالت في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "لسوء الحظ، واجهنا وضعًا مروّعًا حيث قررت الإدارة إنهاء عضويته دون سابق إنذار حقيقة أن المالك لا يريده في صالة الألعاب الرياضية".

وأضافت: "في البداية، كنت أسأل الإدارة هل قام بشيء خطأ أو أساء التصرف؟ تبين أنه لم يرتكب أية أخطاء وكان محبوبًا من الجميع".

وأشارت أسيل الى أن السبب وراء طرد شقيقها هو أن المالك لا يريده وتعمد التمييز ضد شاب رائع لحقيقة أنه ولد مصابًا بمتلازمة داون.

وقالت: "لقد صدمنا، باسل رجل تقدمي للغاية لم يكمل فقط الحد الأدنى من التعليم 'المتوقع' في النظام المدرسي في الولايات المتحدة، لكنه حصل على درجة البكالوريوس في جامعة جورج ميسون العام الماضي".

وتركت عائلة الشاب باسل الأردن، وعادت به إلى الولايات المتحدة.

وقالت شقيقته: "قررت فقط أن أترك الأمر وأعترف بوجود أشخاص مذنبين جدًا في هذا العالم، لم أكن على دراية بالنظام في الأردن، لذلك شعرت بالضياع والارتباك بشأن كيفية المتابعة".

كما دشنت شقيقته أسيل وسم "boycottGoldsGym#" أي مقاطعة نادي "غولدز جيم" الذي يعد أحد أشهر النوادي الرياضية في العالم.

ويعد هذا الموقف الثاني الذي تثير فيه إدارة نادي "غولدز جيم" جدلًا في الشارع الأردني، فقبل أيام أعلن الشاب أحمد الأشهب أن النادي منع شقيقته من دخول الصالة الرياضية لأنها من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكتب أحمد بتاريخ 24 من شهر أغسطس الجاري: "اليوم في جولدز جيم عمان، أخبروني بأن شقيقتي وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة مدرجة في القائمة السوداء وسيتم منعها من دخول الصالة الرياضية.. السبب؟ لأنها لا تعرف كيف تتحدث مع الآخرين ولأنها تصدر أصواتًا لا يفهمها من حولها سوى أنا وبقية أفراد عائلتي".

وأردف: "أخبروني بأنهم تلقوا شكاوى عدة من الكثيرين، وبالتالي اتخذوا قرارًا بمنع أختي من أن تصبح عضوًا في صالة الألعاب الرياضية الذهبية مرة أخرى. هل هذه هي الطريقة التي يعامل بها ذوو الاحتياجات الخاصة في جولدز جيم؟ هل ينظر إليهم على أنه مصدر إزعاج يجب إخفاؤه عن الأنظار؟ يبدو أنني اعتقدت أن جولدز جيم تخلو من السياسات التمييزية. ولكن، أعتقد أنني كنت مخطئًا".

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