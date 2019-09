نادي رياضي شهير يُلغي عضوية شاب أردني من متلازمة داون.. وحملة لمقاطعته

أطلق ناشطون أردنيون حملة لمقاطعة أحد النوادي الرياضية الشهيرة في العاصمة عمان بعد أن أنهت إدارته عضوية شاب لأنه من متلازمة داون.

وقالت عائلة الشاب الرياضي باسل ديب بأن قرار إدارة النادي أصاب ابنهم بصدمة نفسية قوية خاصة وأن ابنهم باسل يعد شابًا رياضيًا فقد حصل على العديد من الميداليات في الأولمبياد الخاص بالصين واليونان.

@GoldsGym Discrimination is becoming the norm at the Gold's Gym in Amman, Jordan. Not only to my brother, but also another girl with special needs. SOMETHING NEEDS TO BE DONE. #boycottGoldsGym pic.twitter.com/TbyXen0yg7