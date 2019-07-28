نجم فورمولا 1 "جونسن باتون" يستقبل طفله الأول من نجمة "بلاي بوي" سابقة

أصبح نجم فورمولا 1 البريطاني "جونسن باتون" أبًا للمرة الأولى بعد أن وضعت خطيبته "بريتني وارد" يوم الثلاثاء الماضي ولدًا.

في رسالة لطيفة زفّ سائق فريق ماكلارين مرسيدس خبر قدوم طفله الجديدة بنشره صورة عبر حسابه الخاص على تطبيق "إنستقرام" خلال استقبال طفله في لحظاته الاولى في المستشفى.

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وقال "باتون" في الرسالة: "يوم الثلاثاء في الساعة 8:42 صباحًا، رحبت بروتني بهذا الرجل الصغير الرائع، لا أستطيع أن أخبركم عن مدى سعادتنا الآن. هندريكس جوناثان باتون ستكون مدللًا جدًا".

فيما نشرت عارضة بلاي بوي السابقة ذات الصورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" وارفقتها بتعليق: "صباح الثلاثاء تغيرت حياتنا إلى الأبد. أهلًا هندريكس جوناثان باتون".

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كما نشرت "بريتني" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات" صورة لقدمي طفلها وعلقت عليها: "إنه هنا، يتمتع بصحة جيدة".

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يذكر أن تاريخ بطل العالم في سباق الفورمولا 1 لعام 2009 مع "بريتني" منذ عام 2016 بعد انفصاله عن عارضة الأزياء اليابانية "جيسيكا ميشيباتا" في عام 2015.

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وثقت "بريتني" رحلتها خلال فترة الحمل مع جيشها الضخم من المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من الصور الجرئية.

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