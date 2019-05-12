نشر صورة لقرد في إشارة لمولود الأمير هاري.. BBC تقيل أحد أقدم مذيعيها

أصدرت شبكة "بي بي سي BBC" قرارًا بإقالة الكاتب والمذيع ومقدم البرامج "داني بيكر"، بعد أن نشر "نكتة ساذجة" تتعلق بالمولود الملكي الجديد الذي رزق به دوق ساسيكس الأمير هاري وزوجته الممثلة الأمريكية "ميغان ماركل".

وكتب المذيع "بيكر" الذي يعمل في إذاعة (BBC 5) عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" صورة، والتي أزيلت لاحقًا، قد أظهرت صورة لزوجين يُمسك أحدهما بالآخر مع قرد يرتدي ملابس، وكُتب تحت الصورة عبارة : "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

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وبعد هذه التغريدة، اتهم المذيع "بيكر" بالتهكم من أصول دوقة ساسيكس.

فيما أعلن ناطق باسم BBC أن ما قام به "بيكر" يعد "خللًا خطيرًا في التفكير" وهو ما دفع الإدارة الى إصدار قرار بفصله من عمله فورًا.

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وبعد صدور قرار فصله، عاد "بيكر" ليقول في سلسلة تغريدات: "طُردت توًا من بي بي سي الخامسة".

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وأعرب "بيكر"، عن أسفه العميق على ما أثارته تغريدته الأولى قائلًا: "كانت خطأ كارثيًا ساذجًا وعفويًا". ووصف ، الموقف قائلا إنه "أحد أسوأ أيام حياتي".

وينكر "بيكر" أيّ نية عنصرية وراء التغريدة، لكنه يقرّ أنه الآن "يدفع الثمن ... وهذا عَدْل".

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وكتب يقول: " أردتُ أن أعتذر رسميًا عن الغضب الذي تسبّبتُ به وأن أشرح كيف أوقعتُ نفسي في هذا المستنقع".

وأضاف بيكر: "لقد اخترتُ الصورةَ الخطأ لتوضيح نكتة، وكان ذلك كارثيًا، وفي محاولة لتمييز النكتة ذهبتُ إلى ملف يحتوي على صور سخيفة وهنا وقعتْ عيني على صورة لقرد يرتدي رداء سيِّد، فقلتُ 'هذه هي'، ولو أنني تابعتُ البحث فلربما كنت اخترت صورة للجنرال عقلة الإصبع أو حتى صورة لطفل يلبس تاجًا، لكنني لم أفعل، ويا ليتني فعلت".

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وتابع بيكر قائلًا: "ولم تكد تمضِ دقائق حتى نبهني المتابعون لي إلى أن هذا الطفل الملكي هو خليط من عرقين مختلفين، ثم انهمرتْ عليّ بحارٌ من الصخب والتقزز ... ماذا فعلت؟"

واستطرد قائلًا: "لم أكن في حاجة إلى دروس عن إهانات مئات الأعوام والتسوية بين القِرَدة والبشر الملونين. إنها العنصرية في أحطّ صورها".

وقال بيكر: "لكنه خطأ كارثي ساذج وعفوي. وربما لا يجد هذا التوضيح الصريح زخمًا إعلاميًا. كانت الصورة في السياق الذي قُدّمت فيه عنصرية بشكل مُخزٍ. وأبدا لم تكن مقصودة - ومَن ذا الذي يقصد مثل ذلك؟".

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وأضاف: "على أية حال، ها أنذا الآن أدفع ثمن هذا الخطأ الفادح المؤسف، وهذا عدل. ولربما زادت كلمتي هذه الطينَ بلّة. أردت أن أشكر أصدقائي على مواساتهم ومرة أخرى - أنا آسف جدا جدا".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته ميغان قد أعلنا، الأربعاء، إسم "آرتشي هاريسون ماونتباتن-ويندسور" على وليدهما الأول.

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