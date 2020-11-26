نظريات متتعدة حول قطعة معدنية غامضة وجدت في صحراء ولاية يوتا الأمريكية

استحوذ نصب (مونوليث) معدني عملاق مجهول المصدر على انتباه الملايين حول العالم، حيث يتكهن الناس حول كيفية ظهور مثل هذا الهيكل في جزء بعيد من جنوب ولاية يوتا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم رصد القطعة المعدية لأول مرة الأسبوع الماضي من قبل طيار مروحية وضباط الحياة البرية الذين كانوا يطيرون فوق المنطقة الوعرة لإجراء إحصاء سنوي للأغنام الكبيرة للولاية.

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وأجرى على الفور مقارنات مع نصب المونوليث الذي ظهر عام 2001: A Space Odyssey بالإضافة إلى اقتراحات دعوة يمكن أن تكون من عمل كائنات فضائية.

وبعدها، أتيحت الفرصة لقائد المروحية "بريت هاتشينجز" لرؤية اللوح المعدني الكبير عن قرب وخمن أنه ربما كان من عمل فنان ويتراوح ارتفاعه بين 10 و 12 قدمًا (حوالي 3 أمتار).

وعند الفحص الدقيق، أدرك المسؤولون أنهم صادفوا كتلة معدنية تم زرعها في منطقة منعزلة من الصخور الحمراء.

وأصدرت إدارة السلامة العامة في ولاية يوتا صورًا ومقاطع فيديو لموظفيها وهم يتعجبون من الهيكل الغريب.

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وعلى الرغم من أنه من غير الواضح كيف وضع هذا الهيكل في منطقة كهذه إلا أن الخبراء يرجحون أنه ربما يكون نوعًا من الأعمال الفنية، ولذلك ذكّرت الإدارة في بيانها، الجمهور بأنه من غير القانوني العبث بالأراضي المحمية.

ومن غير القانوني تثبيت الهياكل أو الأعمال الفنية على الأراضي العامة المُدارة فدراليًا دون ترخيص: "بغض النظر عن الكوكب الذي تنتمي إليه".

وتسبب الهيكل الغامض في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار مستخدمو "تويتر" إلى المونوليث سيء السمعة من كتاب ستانلي كوبريك "2001: أوديسة الفضاء".

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