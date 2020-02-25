نظرية "الأرض المُسطحة" تقتل مغامر أمريكي... سقط صاروخه بعد إنطلاقه بثوانٍ

لقي المغامر الأمريكي "مايك هيوز" مصرعه في حادثة تحطم صاروخ كان قد صنعه في منزله لإثبات نظريته بأن الأرض ليست كروية.

وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن "هيوز" (64 عامًا) قال بأنه يرغب بالطيران الى الفضاء الخارجي لمعرفة ما إذا كان العالم مستديرًا فقام بصنع صاروخ بمنزله الكائن في ولاية كاليفورنيا.

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لكن صاروخ "هيوز" لم ينجح بالوصول الى الفضاء الخارجي وهوى به الى الأرض بالقرب من بلدة بارستو بولاية كاليفورنيا، وهو الأمر الذي أكده "والدو ستايكس"، شريك "هيوز".

وذكرت الصحيفة بأن "هيوز" كان يصور فيلمًا لبرنامج "رواد فضاء صنعوا أنفسهم"، ضمن سلسلة جديدة على قناة "ساينس" تتضمن تقارير حول أفراد حاولوا الصعود إلى السماء من خلال تصنيع صواريخهم الخاصة.

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في حين قالت القناة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "كان يحلم دائمًا بالقيام بهذه المهمة".

وأظهر مقطع مصور على موقع "تي إم زد-TMZ" الصاروخ ينطلق مع تمزق المظلة أثناء الإقلاع.

وحلق الصاروخ لنحو 10 ثوان في الفضاء قبل أن يهبط مجددا ليصطدم بالأرض.

من هو "مايك هيوز"؟

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مايك هيوز، المعروف بـ"المجنون مايك" بنظرية الصواريخ البخارية التي يتم بناؤها ذاتيًا.

في عام 2002، سجل رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس العالمية مع قفزة 103 أقدام (31 م) في سيارة ليموزين لينكولن تاون كار.

وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، قام "هيوز" ببناء أول صاروخ به طاقم في 30 يناير 2014، وحلقت على ارتفاع 1،374 قدمًا (419 مترًا) خلال دقيقة واحدة فقط فوق وينكلمان، أريزونا قبل سقوطها وتعرضه للعديد من الإصابات والكسور.

في عام 2016، أطلق "هيوز" محاولة فاشلة لجمع التبرعات لبناء صاروخ من إجل اثبات نظرية الأرض المستطحة لكنه حصل على 310 دولار فقط.

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وبعدها حققت حملته في مرحلة (ما بعد الأرض) 7875 دولار وأعلن عن بدء بناء الصاروخ قائلًا بأنه يعتزم القيام برحلات صاروخية متعددة، وسيتمكن من خلالها تصوير الأرض واثبات أنها ليست كروية.

في نوفمبر 2017 ادعى "هيوز" أن مكتب إدارة الأراضي (BLM) قد منحه إذنًا شفهيًا قبل أكثر من عام من إطلاق صاروخه، وبأنه بانتظار موافقة إدارة الطيران الفيدرالية.

ومع ذلك، قال متحدث باسم BLM أن مكتبها الميداني المحلي ليس لديه سجل في التحدث مع هيوز في ذلك الوقت.

كان من المقرر أصلاً إطلاق الصواريخ في 25 نوفمبر 2017؛ الا أن "هيوز" أعاد جدولته راميًا اللوم على الجهات الرسمية التي تأخرت في منحه الإذن بالإنطلاق.

في 10 أغسطس 2019 خطط "هيوز" لإطلاق الصاروخ مرة أخرى، ولكن المشاكل الميكانيكية أرجأت الإطلاق.

في 22 فبراير 2020، توفي "هيوز" بعد سقوط صاروخه الذي بناه مع معاونه "والدو ستيكس".

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