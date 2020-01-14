نفذها حاخام ألماني.. أول ختان لطفل يهودي في أبوظبي

شهدت إمارة أبوظبي يوم الأحد أول عملية لختان طفل يهودي بإشراف حاخام من برلين.

في تقرير صحفي نشرته صحيفة "Times of Israel" فقد أن الجالية اليهودية الصغيرة المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت ختان رضيع يهودي.

ولم تكشف الصحيفة هوية الرضيع واكتفت بالإشارة الى أنه كان يعيش مع عائلته في برلين لفترة من الوقت.

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وأشارت الصحيفة الى أن الحاخام حاخاد حباد، يهودا تيشتال هو من قام بختان الرضيع.

وبحسب الصحيفة، الصادرة بعدة لغات أبرزها العبرية والإنجليزية، فإن جالية يهودية صغيرة تعيش في الإمارات العربية المتحدة، لكن وجودها لم يُعلن عنه إلا هذا العام حيث تحاول حكومات الإمارات المختلفة، وخاصة أبو ظبي ودبي، إظهار أنفسهم كمراكز للتجارة الدولية والتسامح الديني.

يذكر أن دولة الإمارات أعلنت العام الماضي أنها ستبدأ بإنشاء أول معبد يهودي رسمي في البلاد على أن يكتمل في العام 2022.

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وتنفيذًا لإحدى المبادرات الأولى التي دعت إليها "وثيقة الأخوة الإنسانية"، قررت الإمارات تصميم "بيت العائلة الإبراهيمية" الذي سمي على إسم نبي الله إبراهيم "أبو الأنبياء" من قبل المهندس المعماري الشهير عالميًا والحاصل على العديد من الجوائز "سير ديفيد أجايي أوبي".

ومن المقرر أن يكون هذا المجمع الديني الذي تم كشف النقاب عنه في نيويورك شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تبدأ عملية بنائه في جزيرة السعديات العام المقبل، دليلًا ملموسًا على "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقع عليها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وشيخ الأزهر أحمد الطيب في أبوظبي، خلال زيارتهما الإمارات في فبراير.

الختان في الديانة اليهودية

يعتبر الختان فى الديانة اليهودية من أهم الأسس التى تقوم عليها هذه العقيدة، وورد فى سفر التكوين أول أسفار التوراة والعهد القديم إن نبى الله إبراهيم أول من أختتن من البشر.

ويقول الدكتور سامى الإمام استاذ الديانة اليهودية واللغة العبرية بجامعة الأزهر، إن الختان هو علامة العهد الذى بين الله وإبراهيم عليه السلام، وذريته من بعده على مر الأجيال.

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