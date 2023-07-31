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نهاية مأساوية لأشهر متسلق مباني في العالم.. سقط من الطابق الـ68

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

تاريخ النشر: 31 تمّوز / يوليو 2023 - 10:10
ريمي لوسيدي
ريمي لوسيدي

البوابة - لطالما صدم المتهور "ريمي لوسيدي" العالم بروحه الشجاعة وحركاته الجريئة ومغامراته المخيفة، إلى أن أدّت آخرها في نهاية المطاف إلى وفاته بعد سقوطه من ارتفاع شاهق.

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كشفت "صحيفة جنوب الصين الصباحية - South China Morning Post"، أن أشهر متسلقي المباني في العالم، الفرنسي ريمي لوسيدي، لقي حتفه بشكلٍ مأساوي بعد سقوطه من الطابق 68 لإحدى ناطحات السحاب في مدينة هونغ كونغ الصينية ضمن واحدة من مغامراته المتهورة.

تفاصيل وفاة ريمي لوسيدي

ريمي لوسيدي

وذكرت الصحيفة أن الحادث المأسوي وقع صباح الأحد، بعد صعود لوسيدي لقمة برج "تريغونتر - Tregunter” الشهير الواقع في منطقة بيك من أجل التقاط صورة سيلفي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في هونغ كونغ، أن لوسيدي وصل إلى مدخل البرج في حدود الساعة السادسة مساءً، وأخبر حارس المبنى عن رغبته في زيارة أحد أصدقاءه الذي يقطن في الطابق الأربعين، لكن كاميرات التصوير أظهرت أنه وصل إلى الطابق 49 من خلال المصعد ثم بلغ قمة المبنى بطريقة ما.

ورجحت الشرطة الصينية بأن لوسيدي حوصر في قمة المبنى قبل أن يسقط أرضًا، إذ وجدت الشرطة فتحة  تؤدي إلى السقف، وكان يقرع النافذة طلبًا للمساعدة قبل أن يفقد توازنه ووصل الأرض ميتًا على الفور.

كما عثرت الشرطة على كاميرا لوسيدي في مكان الحادث وكانت تحتوي على صور ومقاطع فيديو لأعماله البهلوانية التي أدت إلى وفاته في نهاية المطاف.

وكان الفرنسي الشهير قد تسلق في وقت سابق العديد من المباني الشاهقة وصدم الملايين من الناس بحركاته المثيرة والمرعبة.

كلمات دالة:ناطحة سحابريمي لوسيدي

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