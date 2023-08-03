نهاية مأساوية للمشهور أبو شنب.. احترقت سيارته وهو في طريقه إلى سوريا

البوابة - سادت حالة من الحزن الشديد على منصات مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة صانع المحتوى أحمد الحسين الحمد البنية، المُلقب بـ أبوشنب، بعد تعرضه لحادث سير مروع وهو في طريقه لسوريا قادمًا من الكويت.

وذكر نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أبو شنب تعرض لحادث مروّع، الأربعاء، على الأراضي الكويتية متوجهًا إلى بلده الأم سوريا بعد انقطاع دام لسنوات بسبب الأزمة المأساوية هناك.

ونعى رواد منصات التواصل الاجتماعي الراحل أبو شنب، سائلين الله أن يتغمد روجه الجنة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو أظهرت اللحظات التي وثقها أبو شنب لرحلته الاستثنائية إلى سوريا، غير مدركٍ بأنها ستكون لحظاته الأخيرة في الحياة.

من هو أبو شنب

اسمه الحقيق هو أحمد الحسين الحمد البنية وينحدر من مدينة الشعفة بمحافظة دير لزور شرقي سوريا.

ولد أحمد الحمد من مواليد الجمهورية السورية في مدينة الشعفة، بتاريخ 12 تموز/ يوليو 1984، لذا فهو يبلغ الآن 39 عام.

ذكرت تقارير إخبارية أن أبو شنب يحمل الجنسية الإماراتية، لكنه يعيش في الكويت منذ سنوات، وتحديدًا منذ بدء الأزمة السورية.

حظي أبو شنب بشهرة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي من هلال تقديم المحتوى الفكاهي عبر حساباته الرسمية في تطبيقي تيك توك يوتيوب.

سبب وفاة أبو شنب

نهاية مأساوية لشاب سوري مقيم في #الكويت وهو صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي باسم (ابو شنب ) حيث احترقت سيارته في الكويت ببداية سفره إلى بلده #سوريا بعد سنوات من الغياب .

يبدو أن المآسي تلاحق السوريين في بلادهم وخارجها .

انا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/KwxaL60Vbp — ‏‏‏المركز السوري لإستقصاء الجرائم (@avocat_ali) August 2, 2023

يرجع السبب الحقيقي والرسمي وراء وفاة صانع المحتوى السوري أبو شنب، إلى حادث مروري مروع في الكويت أثناء توجه الراحل إلى سوريا.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة لسيارته الراحل أبو شنب بعد الحادث المروع، وقد تحولت إلى قطعة من الخردة المحروقة.

