نهاية مأساوية.. مصرع ملكة جمال باكستان في حادث سير بأمريكا

لقيت ملكة جمال باكستان السابقة "زينب نافيد" مصرعها في حادث مروّع حين كانت تقود سيارتها على الطريق السريع في ولاية ماريلاند الأميركية.

وفي تقرير صادر عن الشرطة الأميركية إن نافيد (32 عامًا) قُذفت من السيارة على إثر الحادث، ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.

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أشارت الشرطة إلى أن "نافيد" كانت وحدها بالسيارة أثناء الحادث، الذي وقع قرابة منتصف الليل، كما أنه لم يكن هناك أي أثر لتناولها المشروبات الكحولية.

وتوجت نافيد بلقب ملكة جمال باكستان عام 2012، وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم في تورنتو.

وكانت نافيد تترأس منظمة ملكة جمال باكستان في الولايات المتحدة، وأمضت معظم حياتها في ذلك البلد.

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