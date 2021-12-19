نواف التمياط يستفز إسرائيل ويثير إعجاب السعوديين.. ماذا فعل في قطر؟

تحول لاعب كرة القدم السعودي السابق نواف التمياط إلى بطل شعبي بعد تعمده طمس علم دولة الاحتلال الإسرائيلي من قميصه الذي شارك به في مباراة "أساطير العرب" الاستعراضية ضد "أساطير العالم" في قطر يوم الجمعة الماضي.

وتلقى لاعب الهلال السابق دفاعًا مستميتًا من قبل جمهوره السعودي والعربي بعد تعرضه لهجوم حاد من قبل وسائل إعلامية إسرائيلي انتقدت تعمده طمس علم الاحتلال في إشارة منه الى عدم اعترافه بدولتهم المزعومة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن العلم الإسرائيلي على قميص النجم السعودي السابق نواف التمياط ظهر مشوهًا على القمصان التي شارك بها الفريقان أعلام الدول الـ 211 الأعضاء في "الفيفا" بما في ذلك دولة الاحتلال.

وأشاد المعلقون بالخطوة التي أقدم عليها اللاعب السعودي في الوقت الذي تسارع فيه بعض الدول الى التطبيع مع إسرائيل وعقد اتفاقيات شراكة معها.

وتأتي خطوة نواف التمياط بعد انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين من المباراة احتجاجًا على المدرب الإسرائيلي للفريق المنافس، أفرام غرانت.

وقرر رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش الانسحاب من المشاركة بسبب تواجد غرانت كمدرب لفريق "أساطير العالم".

يذكر أن فريق "أساطير العرب" فاز بالمباراة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقالت الصحيفة إن موقع "الفيفا" تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب السعودي أو مقاطعة المباراة من اللاعبين الجزائريين.