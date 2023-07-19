هبة سعدية.. أول حكم فلسطينية تشارك في كأس العالم للسيدات

البوابة - استطاعت الشابة الفلسطينية هبة سعدية أن تدخل دائرة اهتمام الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب اختيارها كـ "حكم مساعد في كأس العالم للسيدات 2023" والتي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا يوم غد الخميس، 20 يوليو وتستمر حتى 20 أغسطس 2023.

وبهذا الاختيار، تدخل الحكم الفلسطينية هبة سعدية التاريخ باعتبارها أول حكم فلسطينية تشارك في بطولة ذات أهمية كبيرة، وهي بطولة كأس العالم للسيدات، إذ سبق وأن شاركت في إدارة مباريات كأس آسيا للسيدات 2022، والدوري السوري 2010 والدوري الماليزي 2012 والدوري السويدي وكذلك الدوري الفلسطيني.

من هي هبة سعدية

كانت الشابة الفلسطينية هبة سعدية شغوفة بالرياضة منذ طفولتها، وكانت تحلم دومًا في تمثيل بلادها في البطولات الدولية، الأمر الذي دفعها للتوجه نحو عالم التحكيم.

ولدت هبة لأبوين فلسطينيين، ودرست التربية البدنية في إحدى جامعات دمشق بسوريا.

وكشفت هبة في وقت سابق بأنها دخلت عالم "التحكيم" عن طريق الصدفة، حين شاهدت مجموعة من المحكمين ولاحظت عدم وجود نساء بينهم، وعندما سألتهم عن ذلك، اقترحوا أن أنضم إليهم، وهو ما فعلته فورًا.

وذكرت هبة بأن الرياضة والتحكيم أمران مختلفان، فكان الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لها لأنها لم تضطر فقط إلى إثبات نفسها كحكم، ولكن أيضًا كامرأة فلسطينية حيث كانت لعبة كرة القدم تشق طريقها للتو في فلسطين.

وفي الوقت الذي كانت رياضة كرة القدم للسيدات تتطور ببطء في فلسطين، كانت سعدية ترسم مسارها الخاص حيث انضمت إلى لجنة حكام كرة القدم في سوريا وبدأت مسيرتها كحكم رابع في مباريات الدوري السوري.

ومع بدء الأزمة السورية، غادرت هبة سوريا وتوجهت إلى ماليزيا في عام 2012، وانضمت إلى برنامج الحكام في اتحاد كرة القدم الماليزي قبل الانتقال إلى ستوكهولم، وهناك حصلت على رخصة حكم من FIFA وبدأت في إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى في الاتحاد السويدي لكرة القدم.

وسرعان ما صعدت سعدية على سلم النجاح وحصلت على شارة التحكيم الدولية في عام 2016، عملت مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم (PFA) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتحسين لياقتها البدنية.

