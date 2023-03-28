هبة عبوك تخرج عن صمتها أخيرًا.. هل انفصلت عن أشرف حكيمي؟

البوابة - قررت الممثلة الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك كسر حاجز الصمت الذي امتد لأسابيع وأصدرت بيانًا "ناريًا" كشفت فيه تفاصيل "الفضيحة الجنسية" التي تورط بها زوجها ووالد طفليها لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي.

ونشرت هبة عبوك (36 عامًا) بيانًا رسميًا عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، الذي شهد ازديادًا ملحوظًا في عدد المتابعين منذ بدء تداول الأنباء حول قيام زوجها أشرف حكيمي باغتصاب فتاة فرنسية داخل منزلهما في فبراير الماضي.

هبة عبوك تصدر بيان رسمي

تحدثت هبة عبوك في بيانها الرسمي لأول مرة عن الوضع القانوني والشخصي الذي تعيشه حاليًا بعد الفضيحة الجنسية التي تلاحق زوجها أشرف حكيمي.

وقالت هبة في بيانها: "أشعر بواجب نشر هذا البيان علنًا للتعبير عن حالتي الذهنية وتوضيح المعلومات الخاطئة التي يتم تداولها عني، فقد اتخذت قرارًا بالانفصال القانوني والتوقف عن العيش معه، وأنا في انتظار إجراءات الطلاق".

وعبرت هبة عن مشاعر الحزن والألم التي انتابتها خلال الفترة الماضية، حيث قالت: "من كان يتخيل مواجهة كل هذا الألم الذي يترتب على الانفصال، والحزن الذي يترتب على فشل مشروع الزواج، كان علي أن أواجه هذا العار، ونظرًا لخطورة الاتهام، لا يسعنا إلا أن نثق في حسن سير العدالة".

وأردفت تقول: "قررت أنا ووالد طفلي إنهاء علاقتنا قبل وقت طويل من الأحداث التي وقعت والتي تورطت فيها إعلاميًا والتي أنا بعيدة عنها تمامًا".

رأيها في لائحة اتهام أشرف الحكيمي

لم تتحدث هبة بشكل مباشر عن اتهامات الاغتصاب لشريكها السابق، لكنها أعربت عن ثقتها في "حسن سير القضاء" في مواجهة "جدية" الاتهام.

وفي ختام بيانها، أعربت هبة عبوك عن رغبتها في محاولة استعادة حياتها، بعيدًا عن هذه المشكلة قدر الإمكان.

يذكر أن هبة عبوك التقت بأشرف حكيمي البالغ من العمر 24 عامًا قبل خمس سنوات، تزوجا سرًا في صيف عام 2020 وأنجبا طفلين، أمين ونعيم.

فضيحة أشرف حكيمي

في 28 فبراير 2023، فجّرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل حين كشفت بأن اللاعب المغربي أشرف حكيمي يخضع لتحقيقٍ من قبل السلطات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا توجهت لمركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضها للاعتداء الجنسي من قبل اللاعب المغربي داخل منزله مستغلًا غياب زوجته هبة عبوك التي كانت تتواجد في دبي برفقة طفليها نعيم وأمين.

وبدأ المدعي العام في مدينة كريتيل التحقيق بالشكوى الرسمية مع اللاعب المغربي، فيما نفى وكيل أعماله التهم الموجهة له.

وعلى الرغم من عدم انتهاء التحقيقات، إلا أن الفضيحة الجنسية قد تؤثر بشكلٍ كبير على حياة حكيمي الأسرية وكذلك على مسيرته الرياضية التي بدأت بالتحليق بعد الإنجاز الكبير الذي حققه في صفوف المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم في قطر، نوفمبر-ديسمبر 2020.



