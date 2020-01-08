هددته باستخدام "السحر الأسود" لتحويله من ذكر لأنثى.. خليجي يُشعل النار بجدته المُسنة

أقدم شاب خليجي مقيم في دولة الإمارات على إحراق جدته انتقامًا منها لكثرة مشاكله معها وتهديدها الدائم له بتحويله من "ذكر الى أنثى" من خلال استخدام السحر الأسود.

وبحسب ما جاء في التحقيقات، فقد حاول الشاب إحراق جدته بعد أن وضع عددًا من أسطوانات الغاز، مختلفة الأحجام داخل سيارته، وأقنعها بالذهاب معه لشراء هدية لها.

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وتضمنت التحقيقات: "توجه الجاني بجدته إلى منزله القديم في الوثبة، ووضع في المركبة ولاعة بخور، وغادر المركبة قبل اشتعالها بدقائق، لكنه عاد سريعًا بعد الاشتعال، نتيجة ارتفاع صوت جهاز إنذار السيارة، إذ خاف من حضور الجيران، فقام بإخراج جدته من السيارة".

وإثر الحادث عانت الجدّة من حروق من الدرجة الثانية والثالثة في وجهها ومناطق أخرى من جسمها.

وبسؤال المتهم عن قصده من افتعال الحريق، اعترف بأنه أراد الانتقام من جدته، لما سببته له من مشكلات.

وتمت إحالة القضية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، التي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمجني عليها مبلغ 50 ألف درهم على سبيل حكومة العدل، وألزمته برسم الدعوى الجزائية، فاستأنفه، وقضت محكمة الاستئناف بتخفيف الحكم إلى ثلاث سنوات.

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