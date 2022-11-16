هذا ما قاله مشجع برازيلي سمع صوت الأذان لأول مرة في قطر

أبدى مؤثر رياضي برازيلي شهير يدعى "كارتر" إعجابه بصوت الأذان خلال زيارته لأحد المساجد في العاصمة القطرية الدوحة حيث يتواجد هناك لتشجيع منتخب بلاده في مونديال قطر 2022.

ونشر البرازيلي "كارتر" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو وثق من خلاله اللحظة التي سمع فيها صوت الأذان لأول مرة في حياته ووصف الشعور الذي انتابه في تلك اللحظة.

وأرفق "كارتر" مقطع الفيديو بتغريدة قال فيها: "كنت أقف اليوم أمام مسجد عندما سمعت الأذان، والأذان هو تقليد قديم يدعو المسلمين لأداء صلاتهم ويقال عدة مرات في اليوم، كانت من أجمل الأشياء التي رأيتها هنا في قطر وتأثرت بها".

مشجع برازيلي في قطر

Hoje eu estava em frente a uma mesquita quando ouvi o azan, que é o chamado para a oração, uma antiga tradição que convoca os muçulmanos a fazerem suas preces e é feita algumas vezes no dia.



Foi uma das coisas mais bonitas e emocionantes que vi aqui no Qatar. pic.twitter.com/U3D5guszbD — Carter (@essediafoilouco) November 13, 2022

وفقًا للشبكة الإخبارية القطرية، وصل كارتر مؤخرًا إلى الدولة الخليجية للمشاركة في تشجيع منتخب بلاده ومنذ ذلك الحين بدأ بمشاركة مغامراته عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وحرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي على الترحيب بـ“كارتر” من خلال كتابة عبارات خاصة له في خانة التعليقات، إذ كتب مواطن قطري له: "أهلا بك في قطر يا أخي ونحن سعداء بوجودك معنا. أتمنى أن تستمتع بوقتك في قطر وأن تقضي وقتًا ممتعًا معنا ونتمنى لك التوفيق".

وقال مستخدم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي: "هذا أجمل ما يراه الناس في كأس العالم، أن يصف مشجع برازيلي صوت الأذان بأنه من أجمل الأشياء التي أثرت عليه أثناء تواجده في قطر”.

وذكر العديد من المعلقين أن كأس العالم يعد بمثابة باب للتعريف بالثقافة الغنية للعرب وكذلك للدين الإسلامي.

أول كأس عالم في دولة إسلامية

وكانت دولة قطر قد دخلت التاريخ في عام 2010 حين فازت باستضافة العرس الرياضي، وهي أول بطولة كأس عالم تقام في دولة عربية وإسلامية.

ومن المتوقع أن يتدفق ما لا يقل عن 1.5 مليون مشجع إلى قطر للمشاركة في البطولة، التي بدورها قامت بإطلاق مبادرات مختلفة للجماهير المتوجهة إلى البلاد للمشاركة في كأس العالم في محاولة لتعريفهم بالثقافة العربية.

ومن بين هذه المبادرات مبادرة "Host-A-Fan"، والتي تمكن الأسر في جميع أنحاء قطر من استضافة المشجعين كجزء من تجربة متعددة الثقافات والتي تعكس أيضًا قيمة الضيافة، التي تعد جزءًا حيويًا في الثقافة والتقاليد القطرية.