هذا ما قاله مشجع من الأوروغواي عند سماعه أذان الفجر في قطر

لم يتمكن أحد مشجعي منتخب الأوروغواي لكرة القدم من إخفاء دهشته وتعجبه من منظر كان قد رصده في تمام الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي لكرة القدم حيث يتواجد هناك لحضور مباريات كأس العالم.

ونشر الشاب اللاتيني مقطع فيديو ونشره عبر منصات التواصل الاجتماعي رصد من خلاله "دهشته" و"استغرابه" لرؤية القطريين يخرجون من منازلهم في تمام الساعة صباحًا من أجل أداء الصلاة.

وقال الشاب باللغة الإسبانية: "إنهم يصلون هنا في الخامسة صباحًا"، ثم دعا للتركيز على صوت أذان الفجر الذي كان يُنادى في ذلك الوقت.

وفي الوقت الذي خاطب المشجع متابعيه بالقول: "اسمعوا الصوت جيدًا"، أشار الشاب بيديه نحو أحد القطريين الذي كان يهم بالخروج من منزله من أجل أداء الصلاة.

وعندما لم يتمكن الشاب من إخفاء دهشته، اقترب منه أحد الأشخاص لينصحه بعد "الضحك" ليرد عليه المشجع "حسنًا أنا آسف".

قطر تعرف مشجعي كأس العالم بالإسلام

وكانت قطر قد رفعت جداريات باللغتين العربية والإنجليزية كُتب عليها بعض الأحاديث للنبي محمد ﷺ لتعريف القادمين إلى قطر لحضور فعاليات كأس العالم 2022 بالدين الإسلامي.

وحملت الجداريات، التي رفعت في شوارع مختلفة من قطر، أحاديث نبوية حول مواضيع مختلفة مثل: الرحمة والصدقة والعمل الصالح.

​وحظيت مبادرة قطر للتعريف بالدين الإسلامي بإشادات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي الذين اعتبروها مبتكرة وفعالة.

وقال كتب الصحفي الفلسطيني تامر المسحال: "مبادرة رائعة وجميلة.. قلب العاصمة القطرية الدوحة يتزين بجداريات تضم أحاديث نبوية لتعريف ضيوف كأس العالم بالدين الإسلامي مترجمة إلى اللغة الإنجليزية".