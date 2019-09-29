هربًا من الخدمة العسكرية.. عشريني يتزوّجَ "ثمانينية" في أوكرانيا

أقدم شاب من أوكرانيا يبلغ من العمر 24 عامًا من الزواج من ابنة عمه المُسنة والتي تكبره بـ57 عامًا وذلك هربًا من "التجنيد الإجباري".

وبحسب تقارير محلية، فقد عقد الشاب "ألكساندر كوندراتيك" قرانه على "زينايدا إيلاريونوفنا" التي تبلغ من العمر 81 عامًا للاستفادة من قواعد الاستثناء الإلزامي من الخدمة العسكرية في أوكرانيا.

وبعد انتشار الأنباء، طالب مسؤولون أوكرانيون بفتح تحقيق حول واقعة الزفاف الغريبة التي وقعت في قرية بايكوفكا، بالقرب من مدينة فينيتسا في غرب وسط أوكرانيا.

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وبحسب قانون التجنيد الإلزامي في البلاد فإن بعض الاستثناءات تسمح للبعض بتجنبه، منها ي حال رعاية زوجة عاجزة وإثبات ذلك من خلال أوراق نظامية تثبت الزواج وحالة العجز، فإن الشخص يعفى من الخدمة.

من جهته، قال المفوض المسؤول عن شعبة التجنيد في المنطقة إنه ليس هناك شيء لفعله تجاه الشاب على الصعيد القانوني، لأنه قدم شهادات الزواج، وقدم شهادة تفيد بأنه كان مقيمًا في المنزل الذي يرعاها فيه، وطلب تأجيل تجنيده، لأنه هو الوصي على شخص معاق مسجل.

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في حين قال جيران العجوز إن مسؤولي التجنيد في المنطقة كانوا يسمحون للشاب بالعودة إلى البيت دون الالتحاق بالجيش، وذلك في كل مرة يظهرون فيها لأخذ مجندين جدد، وإن الشيء الوحيد الذي يوثق زواجه بالعجوز الثمانينية التي تعيش في المنزل بمفردها هو حضور الزوج من أجل وثيقة الزواج التي يأخذها معه كل مرة عند حضور مسؤولي التجنيد عارضًا لهم دليل الزواج ودليل إعاقتها.

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