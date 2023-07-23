هشّم جمجمتها وكسر أسنانها وأضلعها.. عراقي يقتل طفلته لظهورها في "تيك توك" بالخطأ

البوابة - أقدم مواطن عراقي من مدينة الديوانية، مركز محافظة القادسية (جنوب البلاد)، على قتل طفلته البالغة من العمر 9 سنوات عقابًا لها لنشرها عن طريق الخطأ مقطع فيديو ظهرت فيه على تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

تفاصيل الجريمة المروّعة نقلتها منظمة حقوق المرأة العراقية من مصادر مقرّبة قالت بأنها وقعت في 26 يونيو الماضي، إذ حاول الأب القاتل التستر على فعله الشنيع إلا أن الخبر انتشر بسبب بلاغ رسمي للشرطة تقدمت به والدة الطفلة.

وذكرت المنظمة عبر حسابها الرسمي في تطبيق "تويتر" أن الأب لم يتعمد قتل ابنته، لكنه عنّفها بطريقة وحشية حتى فارقت الحياة إثر ذلك، فيما ذكرت مصادر مطلعة أن الأب أقدم على ضرب الفتاة الصغيرة ثم بدأ بخنقها وكسر أسنانها و6 من أضلعها وهشم جمجمتها.

وأضافت سيدة، يرجح بأنها والدة الطفلة الراحلة: "الأب لا يتعاطى شيئاً، لكنه كان يقول دائما (البنت عار)".

وأثارت جريمة القتل ردود أفعال غاضبة، حيث علقت إحدى المغردات: "هذا وحش كاسر ليس من البشر.. لأنه قتل طفله من صلبه".

اب يقتل ابنته ذات العشر سنوات لأنها ظهرت في التكتوك!!

اذا كان الزاني الغير محصن لا يُقتل في الاسلام وهو زانٍ فكيف تقتل من أجل ظهورها في التكتوك بالاضافة الى انها طفلة غير مكلفة!!



هل سنرى ضجة كبيرة واثارة للجدل حول هذه الجريمة ام سيكتفون بالمشاهدة والتغاضي كما يحصل دائمًا

ماذا… pic.twitter.com/2ozRIv7SgM — Iraqi Women Rights (@iwro_org) July 19, 2023

وفي ذات السياق، قال الصحافي مؤمل المياحي أنها ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدينة الديوانية جريمة مروعة، فقد سبقها بنحو شهرين مقتل امرأة على يد شقيقها بسبب مشاكل عائلية، ومقتل امرأة على يد زوجها. كما أن نزاعاً عائلياً حدث بسبب إرث أدى إلى مقتل رجل على يد شقيقته".

وعبّر مغردون عن غضبهم واستياءهم من تزايد جرائم العنف الأسري واضح في عموم البلاد، وعادة ما يتم حرف مسار هذه الملفات وتحويلها إلى جرائم شرف وانتحار".

