هكذا احتفلت عائلة رونالدو باللقب الأول له مع النصر السعودي

البوابة - شاركت عائلة النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجاحه بتحقيق أول لقب له مع نادي النصر السعودي بعد أن سجل هدفين في الفوز 2-1 في الوقت الإضافي على مواطنه الهلال السعودي والحصول لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية)، السبت، على ملعب الملك فهد.

ونقلت شريكة رونالدو، عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، صورة حيّة عن الاحتفالات التي أقامها أطفال رونالدو الأربعة، كريستيانو جونيور، والتوأم تياغو وإيفا، والطفلة آلانا مارتينا، من مقر إقامتهم في العاصمة السعودية الرياض.

وشوهد أبناء رونالدو وهم يحتفلون من أمام شاشة التلفزيون الضخمة التي كانت تنقل مراسم تتويج لاعبي نادي النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية).

أبناء رونالدو يحتفلون بلقب كأس الملك سلمان

وحرص التوأم تياغو وإيفا، والطفلة آلانا مارتينا، على الاستعانة بالكؤوس والمزيفة لدى احتفالهم بلقب والدهم رونالدو، وعيش أجواء الفرح بالتتويج وكأنهم إلى جواره في ملعب الملك فهد.

وأرفقت جورجينا صورة احتفالات أبناء رونالدو بعبارات الفرح، وكتبت باللغة الإسبانية: "فخورون بك أبي.. نحن في انتظارك"، و"مبروك أبي العزيز".

رونالدو مع نادي النصر

وكان رونالدو قد فشل في الحصول على الكأس الموسم الماضي بعد انتقاله إلى النصر، الذي أنهى المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، لكن اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا سجل ستة أهداف في البطولة لينهي صدارة هدافي البطولة وهو في طريقه إلى اللقب.

وفي مباراة النصر أمام الهلال، ظلت المباراة بدون أهداف حتى ست دقائق من بداية الشوط الثاني، عندما سجل ميشيل ديلغادو الهدف الأول الهلال في الدقيقة 51، وقرر الاحتفال بطريقة رونالدو الشهيرة، عندما ركض نحو علم الزاوية وقفز في الهواء.

وفي الدقيقتين 74 و 97 سجل رونالدو هدفيه التاريخيين، ليقود النصر لحصد أول لقب في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها، والأول لرونالدو مع الفريق الأصفر منذ قدومه في الميركاتو الشتوي الماضي.

وشارك في البطولة أفضل الأندية العربية في المنطقة وتضم منتخبات من السعودية وقطر والإمارات والعراق والمغرب وتونس والجزائر.