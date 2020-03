هل أنت من هواة حل الجرائم.. تجربة حماسية لتصبح المحقق القادم

إذا سئمت من لعب "كلودو -Cluedo" البوليسية وتريد شيئًا أكثر واقعية يرفع من مستوى الحماس لديك، قد تكون ملفات Unsolved Case هي أفضل شيء بالنسبة لك.

وتبدأ هذه اللعبة بشراء ملفات الجريمة التي تصلك عبر البريد وتتضمن جميع الأوراق المُتعلقة بالقضية، بدءا من صور الضحية والمتهمين الى جانب البصمات وتقرير تشريح الجثث وما عليك سوى حل اللغز والتوصل الى الجاني.

وكشفت الشركة المُصنعة لهذا اللعبة بأن الجرائم التي تتضمنا الملفات خيالية، ولكنها تطمح الى منح عشاق القصص البوليسية الى تجربة شعورهم بشكل أكثر واقعية فكل مافيها يمنحك شعورًا بأنك (المحقق كونان).

ويبلغ سعر الملفات 29.99 دولارًا أمريكيًا أي ما يعادل 23.01 جنيهًا إسترلينيًا - ولكن نظرًا لأن الشركة مقرها في الولايات المتحدة، فسيتم أيضًا دفع رسوم شحن ورسوم جمركية.

وقامت فتاة تدعى Luma Ramahi بنشر فيديو عبر تطبيق TiKTok توثق فيها لحظة حصولها على ملف الجريمة وما يحويه من أدلة.

WHY TF DID NO ONE TELL ME THAT YOU CAN GET UNSOLVED CASE FILES AND ACTUALLY TRY TO SOLVE THE CASE?????? I WANT ONE WTFFfff pic.twitter.com/xBsWlYxTA5