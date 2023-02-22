هل بصق علي البليهي على الجمهور الإماراتي؟

البوابة - تعرض مدافع نادي الهلال السعودي علي البليهي لحملة هجوم شرسة في منصات التواصل الاجتماعي قادتها جماهير نادي شباب الأهلي الإماراتي التي اتهمته بـ"البصق" في وجههم خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على استاد الجنوب في قطر.

ورغم فوز فريق الهلال السعودي على شباب الأهلي الإماراتي بنتيجة 3-1، إلا أن مدرجات استاد الجنوب شهدت مناوشات حادة بين المدافع السعودي علي البليهي والجمهور الإماراتي.

واتهمت جماهير الفريق الإماراتي اللاعب البليهي بأنه قام بحركة غير لائقة وبأنه قام بـ"البصق" في جههم الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم لمهاجمته بهتافات حادة والمطالبة بمعاقبته من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ودشن رواد موقع التدوين "تويتر" وسم #نطالب_بمعاقبه_البليهي، للمطالبة بمعاقبة اللاعب السعودي، إلا أن الوسم شهد موجة معاكسة تطالب بـ"إنصاف اللاعب السعودي" مؤكدين براءته من تهمة الإساءة لجمهور النادي الإماراتي.

هل بصق علي البليهي

بدأت الجماهير السعودية، وتحديدًا جمهور نادي الهلال، الدفاع عن مدافعها والرد على الاتهامات التي طالبت مواطنهم من خلال #البليهي_خط_أحمر.

وذكر عدد من المغردين السعوديين بأن البليهي يتعرض لحملة "تشويه سمعته" و"الإساءة له" من خلال توجيه اتهامات باطلة بحقه مشيرين إلى أن الجمهور الإماراتي هو من قام باستفزازه في بادئ الأمر من خلال شتمه بكلمة "مجنون" ورميه بالقوارير الفارغة.

وعزز المغردون السعوديون دفاعهم عن اللاعب السعودي بمقاطع فيديو تثبت تعرض البليهي لهجوم حاد من قبل الجماهير الإماراتية المتواجدة في مدرجات استاد الجنوب، حتى أن عدد منهم نعته بـ"المجنون" و"الغبي".

#نطالب_بمعاقبه_البليهي على اي اساس ان شاء الله هم لي استفزوا البليهي 😒 pic.twitter.com/7Kzc7hBPjk — سهاام🎓🇸🇦 (@777So0o) February 22, 2023

كما نشر عدد من المغردين مقاطع فيديو من قلب الحدث (المباراة) والتي تثبت الشتائم التي وججها جمهور نادي شباب الأهلي الإماراتي ومن بينهم المشجع محمد الغامدي الشهير بكرهه لنادي الهلال السعودي ودفاعه المستميت عن نادي النصر السعودي.

مشجع يبصق على البليهي

#نطالب_بمعاقبه_البليهي غلط ،

.👇#نطالب_بمعاقبه_المشجع_محمد_الغامدى

هذا المواطن تمادا كثيراً ، ويجب محاسبتة وتعدى خطوط التشجيع الى

-البصق على نادي يمثل المملكة العربية السعودية💙🇸🇦 في المحافل الدولية

-التلفظ بالفاظ نابية على النادي واللاعبين

ظهر على sbcالسعودية وتم كشف هويتة pic.twitter.com/QVx1nl101j — قهوة (@O10101010Oo) February 22, 2023

ما شفنا اي شىء يثبت على البليهي اي خطا ، في النهايه ما كان عاجبهم قوة دفاعه و حمايته للمرمى بكل طرق ، الله يوفقه و يقويه عليهم 💙💙💙



#نطالب_بمعاقبه_البليهي pic.twitter.com/W3GhoKoFug — جو جو (@GogoAlsa) February 22, 2023

وظهر المشجع محمد الغامدي في مقطع فيديو متداول عبر الوسم المذكر وهو يبصق في وجه اللاعب البليهي.

وحتى هذه اللحظة، لم تخرج مقاطع فيديو لقيام علي البليهي بالبصق على الجمهور الإماراتي، فيما أصدر وكيل أعماله بيانًا رسميًا بهذا الشأن.

الشهراني: البليهي لم يبصق على جماهير شباب الأهلي

نشر رفيع الشهراني، وكيل أعمال البليهي، تغريدة نفى فيها قيام اللاعب بالبصق في وجه جماهير نادي شباب الأهلي دبي.

وجاء في تغريدة الشهراني: "من باب (التنويه) كثر الكلام وتعليق الكثير من الجماهير، اللاعب يقسم ويحلف بالاستحالة أنه لم يقم بهذا العمل، والموضوع أنهم كانوا يشتمون بقولهم بليهي يا بكاية.. فأشار بيده طالبًا الهدوء منهم فقاموا بشتمه ورمي العلب عليه".

هل يعاقب الاتحاد الآسيوي علي البليهي؟

تجاهل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الدعوات التي أطلقها جمهور نادي شباب الأهلي الإماراتي بمعاقبة مدافع نادي الهلال علي البليهي.