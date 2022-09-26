هل ترتدي المنتخبات العربية شارة الكابتن فلسطينية في مونديال قطر 2022

دشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية وسم شارة الكابتن فلسطينية لمطالبة المنتخبات العربية المشاركة في مونديال قطر 2022 ارتداء شارة قيادة تحمل العلم الفلسطيني ردًا على عدة منتخبات أوروبية أعلنت نية قادتها ارتداء شارة تحمل العلم الأوكراني فيما سيرتدي آخرون ألوان علم مجتمع الشواذ.

وطالب المغردون عبر وسمي #شارة_قيادة _فلسطين و#شارة_الكابتن_فلسطينية من المنتخبات العربية الأربعة المشاركة في المونديال القادم: قطر والسعودية وتونس والمغرب ارتداء شارة العلم الفلسطيني باعتبارهم سفراء للوطن العربي أجمع في المحافل الرياضية الدولية.

وذكر النشطاء أن قادة المنتخبات العربية في مونديال 2022 ستنجح من خلال هذه الخطوة في لفت أنظار المجتمع العالمي نحو القضية الفلسطينية على غرار الدعم والحشد الدولي الذي تتلقاه أوكرانيا بعد تعرضها للاجتياح الروسي منذ أقل من عام.

كما عبر النشطاء العرب عن غضبهم واستيائهم من ازدواجية العالم الغربي في التعامل مع القضايا المفصلية على المستوى الرياضي، مستذكرين حرمان عدد من اللاعبين من المشاركة في البطولات العالمية بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية بحجة "لا سياسة في الرياضة".

وأشار عدد من المغردين إلى أن ارتداء شارة علم فلسطين في مونديال قطر ستسلط الضوء على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني منذ سنوات، فيما تحظى القضية الأوكرانية بدعم دولي واضح وصريح كان آخرها إعلان قادة منتخبات أوروبية ارتداء شارة قيادة بالعلم الأوكراني.

روبرت ليفاندوفسكي

وكان قائد المنتخب البولندي لكرة القدم روبرت ليفاندوفسكي قد أعلن نيته ارتداء شارة قيادة بألوان العلم الأوكراني خلال مونديال قطر القادم والتي قدمها له لاعب كرة القدم الأوكرانية أندريه شيفتشينكو هدية له قبل أيام.

كما أعلن قائد المنتخب الإنجليزي لكرة القدم هاري كين قبل أيام نيته ارتداء شارة مناهضة للتمييز، والتي اعتبرها الكثيرون التفافًا على دولة قطر التي أعلنت تحفظها على رفع علم الشواذ طوال فترة المونديال.

هاري كين

شارة الكابتن فلسطينية

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع وسمي #شارة_قيادة _فلسطين و#شارة_قيادة_فلسطين بعبارات الدعم والتأييد وفي مقدمتهم العديد من المعلقين والمحللين الرياضيين واليوتيوبر الرياضيين ومنهم صاحب البرنامج اليوتيوبي الأعلى مشاهدة لكرة القدم محمد عدنان.

وقال محمد عدنان في تغريدته التي حصدت أكثر من 16 ألف إعجاب: