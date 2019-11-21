هل تزوج "رونالدو" من حبيبته "جورجينا" سرًا في المغرب؟

لا تغضب إذا لم تتلقَ دعوة لحضور حفل زفاف "كريستيانو رونالدو"، فقد أنكر لاعب كرة القدم البرتغالي بأنه تزوج من صديقته "جورجينا رودريغيز" سرًا في المغرب.

وادعت مجلة القيل والقال الإيطالية "نوفيلا 2000" أن "كريستيانو رونالدو" وشريكته في السنوات الثلاث الأخيرة "جورجينا رودريغيز" قد تزوجا سرًا في المغرب شهر مايو الماضي.

وزعمت المجلة الإيطالية أن حفل الزفاف كان سريًا للغاية، عندما قام النجم البرتغالي بزيارة المغرب لمعرفة إلى أين وصلت أشغال بناء فندقه في المدينة الحمراء مراكش.

لكن "رونالدو" خرج في تصريحات لصحيفة TMZ مؤكدًا أن لم يتزوج من "جورجينا"، وبأن الأنباء كاذبة.

جم يوفنتوس الإيطالي، تزوج سرا من صديقته جورجينا رودريغيز، والتي تربطها صداقة به منذ سنوات، إذ تربطهما علاقة حميمية منذ أن انفصل “الدون” عن العارضة الروسية إيرينا شايك.

ويُعتبر "رونالدو" أبًا لأربعة أطفال، أكبرهما كريستيانو جونيور، ثم يليه التوأم إيفا وماتيو، لكن هذا الثلاثي مجهول هوية الأم، ثم أخيرًا استقبل الطفلة ألانا مارتينا التي أنجبها من صديقته الحالة "جورجينا" وهو ما أثار الشائعات حول حبه الكبير للإسبانية التي ينوي الزواج منها في المستقبل.

وتأتي هذه الإشاعات بعد أسابيع فقط من تصريح رونالدو المرتبط بجورجينا منذ عام 2016 ، عن خططه للزواج من امرأة سمراء - وهو ما يصر على أنه حلم والدته "ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو".

لمزيد من اختيار المحرر:

رونالدو حيث السوشال ميديا.. وسيقانه السبب