هل خلعت الفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري الحجاب؟ شاهدوا الصور

فجأت خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية أمل الأنصاري متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي بخلع الحجاب والكشف عن شعرها بالكامل.

وبالوقت الذي عُرفت أمل الأنصاري بوضع "الطرحة" على شعرها مع الكشف عن أجزاء متعددة منه، إلا أن خبيرة التجميل قررت أخيرًا خلع طرحتها واضعة حدًا للتكهنات حول اتخاذ قرار خلع الحجاب أم لا.

وقبل يومين، نشرت أمل الأنصاري أولى صورها بدون حجاب، أو ما أسمته سابقًا بـ"الطرحة"، عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" وذلك خلال تواجدها في تركيا.

وكانت خبيرة التجميل والفاشنيستا السعودية أمل الأنصاري قد عُرفت في بلادها ودول الخليج العربي بستايل أنيق للمرأة السعودية المحجبة، واكتسبت شهرة واسعة نظرًا لطريقتها في تنسيق الملابس المحتشمة والعباءة الفاخرة في الكثير من إطلالاتها.

وكانت أمل قد تعرضت لتساؤلات كثيرة من قبل متابعيها حول خلعها للحجاب، خاصة وأنهم اعتادوا رؤيتها بغطاء رأس يُغطي نُصف شعرها تقريبًا.

وفي إحدى المرات، ردت أمل على متابعة كانت قد وجهت لها انتقادًا على طريقة ارتدائها الحجاب، إذ قالت لها: "كل عمري أقول إلي فوق راسي طرحه مو حجاب، فالحجاب يتطلب الكثير من الأمور ومنها الحفاظ على اللسان وعدم التدخل بخصوصية الغير، وإيذائهم".

فاطمة الأنصاري تخلع الحجاب

ويأتي قرار أمل خلع حجابها بعد أشهر من القرار الذي اتخذته شقيقتها فاطمة الأنصاري، المعروفة بـ"توتة الأنصاري حين ظهرت على سناب شات بدون حجاب بالكامل.

من هي أمل الأنصاري

خبيرة تجميل وفاشنيستا سعودية تحظى بشهرة واسعة في العالم العربي.

ولدت أمل في عام 1985 وهي من سعودية الأم والأب.

من هو زوج امل الأنصاري ؟

أمل كانت متزوجة من شاب لم تكشف هويته.