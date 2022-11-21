هل يتحدى هاري كين الفيفا ويرتدي شارة دعم المثليين؟

رجحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن يصر قائد منتخب إنجلترا لكرة القدم هاري كين على قراره ويتحدى الفيفا بارتداء شارة مجتمع الميم "حب واحد – One Love” في أولى مواجهته في نهائيات كأس العالم قطر اليوم الاثنين أمام المنتخب الإيراني.

ونشرت الصحيفة البريطانية تقريرًا مفصلًا انتقدت فيه قرار الفيفا القاضي بمنع قادة منتخبات كرة القدم المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 من ارتداء شارة "حب واحد – One Love" الداعمة الـ LGBT أو ما يُطلق عليه عربيًا مجتمع "الميم" في إشارةٍ للمثليين والمتحولين جنسيًا ومزدوجي الجنس.

هل يعاند هاري كين قرار الفيفا

وفي حال قرر هاري كين تحدي قرار الفيفا وظهر اليوم الاثنين في مباراته أمام المنتخب الإيراني بشارة علم المثليين على يده فسيحصل على بطاقة صفراء باللحظة الأولى التي يُطلق فيها حكم المباراة صافرة البداية.

كما ستتم معاقبة كين ببطاقة صفراء ثانية فور ظهوره بشارة مماثلة في مباراته الثانية أمام المنتخب الأمريكي يوم الجمعة المقبلة ثم تلحق به عقوبة الفيفا القصوى، ويحصل على بطاقة حمراء يرفعها الحكم وبالتالي المنع من اللعب والطرد من الملعب.

وبموجب قوانين الفيفا الحالية، لا يجوز ارتداء أو استخدام أي عنصر [من أدوات اللعب أو غيرها من الملابس أو المعدات أو غير ذلك] في أي منطقة خاضعة للرقابة إذا اعتبر الفيفا أنها خطيرة أو مسيئة أو غير لائقة، بما في ذلك الشعارات السياسية أو الدينية أو الشخصية، البيانات أو الصور أو خلاف ذلك لا تتوافق تمامًا مع قوانين اللعبة.

وكان كين قد أكد في وقت سابق رغبته في ارتداء شارة القيادة قبل مواجهة منتخب إنجلترا مع إيران في مباراتهم الافتتاحية في المجموعة الثانية. وقال المهاجم "لقد أوضحنا كفريق ومنظمة أننا نريد ارتداء شارة القيادة، أعلم أن الاتحاد الإنجليزي يتحدث إلى الفيفا في الوقت الحالي وأنا متأكد من أنه بحلول موعد المباراة سيكون لديهم قرارهم، أعتقد أننا أوضحنا أننا نريد ارتدائه".

وشعر القيّمون على الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس بالقلق من احتمال حصول كين على البطاقة الصفراء إذا أصر الشارة، لاعتقادهم سابقًا أن عقوبة خرق قوانين "فيفا" قد تكون غرامة مالية فقط.