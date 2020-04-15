هل يشهد رمضان 2020 عودة أحمد الشقيري للشاشة مجددًا؟

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك والاستعدادات مستمرة على قدم وساق، ولكن في ظل تفشي فيروس "كورونا"، ومع استمرار الإجراءات المتخذة لمكافحة الوباء، فرضت دول في المنطقة قيودًا مشددة أجبرت عديدًا من إستديوهات التصوير على إغلاق أبوابها.

ولكن على الرغم من تعطيل فيروس "كورونا" للعديد من الفعاليات الفنية والثقافية في العالم، إلا أن العديد من المواقع الإخبارية العربية نشرت خبرًا قد يعد سارًا لمتابعي الإعلامي السعودي الشهير أحمد الشقيري.

إذ كشفت هذه المواقع بأن شبكة "ام بي سي-MBC" تستعد لعرض برنامج الشقيري الجديد خلال شهر رمضان 2020.

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وأشارت هذه المواقع بأن البرنامج الجديد يحمل اسم "إحسان من المُستقبل" وذلك بعد أن قدم سلسلة ناجحة خلال نحو 11 عامًا من برنامج "خواطر" ونسختين ناجحتين من برنامج "قمرة".

يذكر أن برنامج خواطر شاب أو برنامج خواطر أو خواطر أحمد الشقيري، هو برنامج تعليمي وديني مكون من عدة أجزاء بلغت 11 جزءًا للمقدم السعودي أحمد الشقيري، عرض البرنامج على مختلف القنوات التلفزيونية على حسب كل موسم ومنهم قناة الرسالة، اقرأ، MBC، قناة الشارقة وقناة فور شباب.

وناقش البرنامج القضايا التي تخص الشباب والمجتمع العربي والإسلامي وحقق نجاحًا ملحوظًا وشعبية بين الشباب العربي لبساطة الأسلوب والاعتماد على التطبيق الحركي والأسلوب العملي، ركزت سلسلة البرنامج على المرحلة الابتدائي والمتوسط والثانوي كمشاهدين، كما أكد الشقيري في أولى حلقاته بقوله: "الأجيال الشابة تفرض تحديًا كبيرًا على من يوجه خطابه لها، لذكائها بحيازتها لأدوات العصر ووعيها المتسع على العالم بأسره".

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وبفضل النجاح المتواصل والإقبال الجماهيري الواسع على الفكرة، تمكن الشقيري من جعل خواطر برنامجًا ثابتًا في شهر رمضان وعبره طرح عدة مواضيع وقضايا تخص وتهم الشباب العربي من بينها محبة النبي الكريم وكيفية الدفاع عنه ضد الحملات الغربية التي تستهدف النيل من شخصه ومنها أيضًا الاستفادة من الوقت واستثماره والأسباب الحقيقية لعزوف الشباب عن القراءة وآداب الطريق من منظور إسلامي وأهمية الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية وغيرها.

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