همفري.. ثور "قزم" يدخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بـ 67 سم فقط

تقليديًا، يعد الثور من أقوى وأثقل الحيوانات في العالم وفقًا للصورة النمطية عنه، فهو يستخدم في جرّ الأدوات الثقيلة والعربات، كما أنه يلعب دورًا هامًا في حراثة الأرض وأحيانًا يستخدم للركوب عليه كوسيلة للنقل.

ولكن، وكما عودتنا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية التي تفاجئ العالم بأرقام استثنائية وحقائق غريبة ومريبة، عثرت اليوم على أقصر ثور في العالم.

تحوّل ثور من كاليفورنيا يحمل اسم "هايكنز جوبتر" أو كما يلقبه أصحابه " همفري – Humphrey" الى نجم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن دخل الموسوعة كأقصر ثور في العالم بطول 67 سم فقط.

وقد كسر الثور "همفري" الرقم القياسي السابق لثور يعيش في آيرلندا الشمالية يدعى "آرتشي" ويملكه المزارع ريان لافيري يبلغ طوله بـ 76.2 سم.

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ويعتبر الثور "همفري" قزمًا في مزرعته، حتى بالنسبة للكلاب والنعاج.

ويقيم الثور "همفري" في مزرعة لايم كريك في كالونا، أيوا، وهي موطن عائلة "غاردنر".

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وقال مالكه "جو غاردنر" أنهم اشتروا همفري في مزاد علني في مايو 2017 معتقدين بأنهم اشتروا عجلًا لكن عندما جمعوا أوراقه ومستنداته أدركوا أنه في الواقع (ثور) ويبلغ من العمر عامين.

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