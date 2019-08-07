هواية إجرامية.. تتابع صفحة الوفيات لسرقة منزل الميت أثناء تشييع الجنازة

بدأ القضاء الأمريكي بمحاكمة شابة مولعة بقراءة صفحة الوفيات في الصحف، بتهمة تنفيذ سلسلة عمليات سطو لمنازل أثناء حضور أصحابها مراسم تشييع.

ووجهت محكمة في مقاطعة تشيستر رسميًا تهمًا إلى "لاتونيا ستيوارت" (28 عامًا) بتنفيذ 6 عمليات سطو بين عامي 2017 و2018، في أحياء يقطنها أثرياء نيويورك.

وأشار مدعي عام مقاطعة تشيستر شمال المدينة الكبرى، إلى أن الشابة كانت تقرأ بتمعن إشعارات النعي، وتحدد أماكن سكن أقارب المتوفين قبل أن تدخل منازلهم من خلال تحطيم النوافذ أثناء مراسم التشييع.

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ففي الأول من مايو 2018، وبعد تحديد رابط بين سلسلة عمليات سطو، وضعت الشرطة منزلا قيد المراقبة فيما كان سكانه يدفنون أحد ذويهم، وتتبعت الشرطة لاتونيا، وأوقفوها وهي في طريقها إلى منزلها، ووجدوا في سيارتها مجوهرات ومطرقة، فيما كان طفلها في المقعد الخلفي.

وتم توجيه 22 تهمة إلى الشابة يوم الأربعاء تتعلق بالسرقة والحيازة الإجرامية للممتلكات المسروقة والفساد الجنائي وحيازة أدوات السرقة وثلاث مخالفات سير.

ومن المقرر أن يتم استدعاء "لاتونيا" إلى المحكمة في 13 أغسطس القادم لإصدار حكم نهائي.

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