هوية خاصة للإبل في السعودية .. وفندق 5 نجوم بـ400 ريال لليلة

أعلن نادي الإبل في السعودية عن بدء إصدار هويات خاصة للإبل من أجل توثيق وحفظ السلالات من خلال منصة خاصة تم تدشينها لهذا الشأن.

وذكر النادي عبر صفحته الرسمية في بيان رسمي تم نشره عبر موقع التدوين "تويتر" بأن عملية توثيق سلالات الإبل ستتم عبر منصة "وثقها" الإلكترونية التابعة له وسيتم توثيق جميع المعلومات الخاصة بالإبل من بينها الحمض النووي (DNA) باعتباره واحداً من الخصائص الحيوية المميزة للكائنات الحية.

وأشار نادي الإبل إلى أن المرحلة الأولى من عملية التوثيق ستوجه نحو الإبل التي تكسب صفة "مزاين" المشاركة في مهرجانات النادي، بينما ستكون المرحلة الثانية بتوثيق جميع الإبل في المملكة العربية السعودية لحفظ سلالاتها.

وذكر نادي الإبل السعودي بأن الإشراف على منصة "وثقها" سيكون بالتنسيق مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث على المنصّة من ناحيتين فنيّة وإكلينيكية.

منصة وثقها

وثيقة منصة "وثقها" شرطًا لدخول مهرجان الملك عبد العزيز في نسخته السابعة.

تربط وثيقة منصة "وثقها" جميع السلالات وراثيًا مع بث دراسة علمية مقارنة بين السلالات العربية الأصيلة والسلالات المستوردة بشكل علمي ومواءمة الجهود البحثية المتعلقة بالإبل والدعوة لتحسينها وتهيئة بيئة واضحة لها.

تحتوي المنصة على بيانات جميع ملاك الإبل المستهدفين لتمكينهم من إصدار وثيقة إلكترونية عن كل متن من الإبل والدخول على الوثائق الخاصة بإبلهم والحصول عليها إلكترونيًا.

وثيقة منصة "وثّقها" تساعد نادي الإبل على أداء مهامه أثناء المنافسات والمهرجانات التي يقيمها وينظمها عبر وجود سجلات واضحة وموثقة مع إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.

تقود الخدمة الجديدة إلى أهمية حفظ سلالة الإبل وتسلسل شجرتها من أجل البائع والمالك والمحافظة على السلالات العريقة والنادرة من بين 11 فصيلة DNA مختلفة في الإبل مع التوسّع في فصائل أكثر في مرحلة لاحقة.

فندق الإبل

أعلن نادي الإبل في السعودية عن افتتاح فندق للإبل يحمل اسم "تطمن" ويحتوي على 120 غرفة لاستقبال الإبل من قبل مالكيها وتقديم الخدمات الكاملة لها وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة 400 ريال (نحو 106 دولار).

ونشر النادي مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من العاملين بتقديم الخدمات المختلفة للإبل، من الأكل والتنظيف والتشذيب لمظهرها الخارجي، خلال وجودها في الحجز الفندقي الخاص بها.