الأميرة نورة الفيصل تحتفل بـ يوم المرأة مع مجلة Elle .. شاهدوا جمالها

اختارت مجلة "إل – Elle" بنسختها العربية الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود لتتصدر غلاف مجلتها في شهر مارس الذي يطلق عليه "شهر المرأة".

وتم اختيار الأميرة نورة لتتصدر غلاف المجلة في هذا الشهر لدورها في رفع شأن الموضة في المملكة العربية السعودية باعتبارها رئيسًا لمجلس الأزياء العربي في الرياض.

وظهرت الأميرة نورة على غلاف المجلة إلى جانب مدربة الخيل السعودية أبرار العبيسي والفارسة السعودية مضاوي القحطاني والفارسة بيان الغامدي.

الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود

الأميرة نورة بنت فيصل بن سعود بن محمد آل سعود من مواليد 1988م، هي مؤسس أسبوع الموضة السعودي ومجتمع الأزياء السعودي في المملكة العربية السعودية.

في 19 سبتمبر (أيلول) 2018م، أعلنت الأميرة نورة عن إطلاق أول أسبوع أزياء سعودي رسمي تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة، وهي رئيسة شرفية لمجلس الأزياء العربي في الرياض Arab Fashion Council، وهو أكبر مجلس غير ربحي في العالم يختص بشؤون الأزياء والموضة ويمثل 22 دولة عربية.

تتحدث الأميرة نورة بجانب لغتها العربية الأم ثلاث لغات أخرى وهي اللغة الإنجليزية والفرنسية واليابانية بطلاقة.

ويعمل مجلس الأزياء العربي من خلال مكتب الرياض على تقديم الدعم للمواهب السعودية المتخصصة في التصميم، وكشريك إستراتيجي للمصممين العالميين ومساعدتهم في الدخول إلى المنطقة باعتبار أن السعودية تمتلك إمكانيات استثمارية قوية، بموقع إستراتيجي فريدٍ كمركز عالمي يربط بين القارات الثلاث، آسيا وأوروبا وأفريقيا وكحلقة وصل في مجال الأزياء والموضة من خلال الاستثمار الإقليمي والتجارة والترويج وكبوابة دولية للتجارة.

مجلة إل - Elle

إل (بالفرنسية: Elle وتعني هي)‏ هي مجلة فرنسية عالمية تركز على أزياء المرأة، والجمال والصحة والترفيه. وهي أكبر مجلة في العالم تهتم بالموضة.

أسسها لازاريف بيير وزوجته الين غوردون عام 1945.

شهر المرأة

يُطلق على شهر مارس اسم شهر المرأة، لما يتضمنه من مناسبات تتعلق بالمرأة مثل: