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فندق شهير يتهم رجل أعمال لبناني بسرقة "منشفة"

منشور 01 آذار / مارس 2022 - 05:54
فندق شهير يتهم رجل أعمال لبناني بسرقة "منشفة"
فندق شهير يتهم رجل أعمال لبناني بسرقة "منشفة"

سادت حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد تداول مقطع فيديو يوثق تعرض رجل أعمال لبناني للإهانة في أحد الفنادق الفاخرة باتهامه بسرقة "منشفة" قبل مغادرته.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان موظفي الفندق منع الرجل من مغادرة الفندق قبل إعادة "منشفة" مدعيين بأنه قام بسرقتها ووضعها في حقيبته استعدادًا لمغادرة الفندق.

وبعد أن فشل الرجل في إقناع الموظفين بعدم إقدامه على هذا الفعل وبأنه لم يسرق المنشفة، قرر أن يرد على "الإهانة" التي تعرض لها من خلال فتح حقيبة سفره أمام الملأ ليثبت براءته.

وذكر متداولو الفيديو بأن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو هو رجل الأعمال اللبناني جمال قعوار وهو رئيس مجلس ادارة شركات اوركا في غربي افريقيا، مكث في الفندق المذكور لمدة عشرة أيام لقاء مبلغ 600 دولار بالليلة الواحدة.

وعبر المغردون في لبنان من خلال وسم "#ضيعانك_يا_لبنان" عن استيائهم وسخطهم من المعاملة السيئة التي تعرض لها المواطن اللبناني في بلاده والسعي جاهدًا لـ"تنفير" المستثمرين من لبنان.

ودفع الهجوم الكبير الذي تعرض له رجل الأعمال اللبناني وزير السياحة وليد نصّار للتعليق على الحادث والإيعاز لقسم الشرطة السياحية بفتح تحقيق فوري مع الفندق وكشف حقيقة ما حصل.

وذكر بيان وزير الصحة بأنه سيتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات وذلك في سياق المحافظة على صورة قطاع السياحي والفندقي في لبنان الذي لطالما كان في لريادة ومثال يحتذى به في العالم.

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