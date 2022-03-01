فندق شهير يتهم رجل أعمال لبناني بسرقة "منشفة"

سادت حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان بعد تداول مقطع فيديو يوثق تعرض رجل أعمال لبناني للإهانة في أحد الفنادق الفاخرة باتهامه بسرقة "منشفة" قبل مغادرته.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان موظفي الفندق منع الرجل من مغادرة الفندق قبل إعادة "منشفة" مدعيين بأنه قام بسرقتها ووضعها في حقيبته استعدادًا لمغادرة الفندق.

هيدا الفيلم البوليسي مش بمركز امني، انما بأوتيل kempinski# ببيروت :رجل اعمال لبناني يّهان ويُحرج بتهمة سرقة منشفة ويجبر على فتح حقيبته دون العثور عليها.هو جمال قعور مغترب لبناني تشهد كل دول افريقيا بنجاح شركاته.الفندق يسرق اليوم كرامته بعدما سرقت المصارف امواله #ضيعانك_يا_لبنان pic.twitter.com/BPXszdmJx6 — Hoda Chedid (@HodaChedid) February 27, 2022

وبعد أن فشل الرجل في إقناع الموظفين بعدم إقدامه على هذا الفعل وبأنه لم يسرق المنشفة، قرر أن يرد على "الإهانة" التي تعرض لها من خلال فتح حقيبة سفره أمام الملأ ليثبت براءته.

وذكر متداولو الفيديو بأن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو هو رجل الأعمال اللبناني جمال قعوار وهو رئيس مجلس ادارة شركات اوركا في غربي افريقيا، مكث في الفندق المذكور لمدة عشرة أيام لقاء مبلغ 600 دولار بالليلة الواحدة.

وعبر المغردون في لبنان من خلال وسم "#ضيعانك_يا_لبنان" عن استيائهم وسخطهم من المعاملة السيئة التي تعرض لها المواطن اللبناني في بلاده والسعي جاهدًا لـ"تنفير" المستثمرين من لبنان.

بصرف النظر مين هو في شي بالقانون الفندقي ما بحق للموظف تفتيش شنطة وإذا ولا بد شاكين بشي بيبعتو ورا الدرك مش هني بفتشوها! هيدي مسخرة وقلة اخلاق ومسؤولية! — سحر حسين غدار (@sahar_ghaddar) February 28, 2022

لن اساهم بصب الزيت عالنار بس بموضوع السياحة و خدمة الزباين بدنا كتيييير — 🎣📸🍔 ابو الرضا الحاج(Y.H) (@aboelridaelhajj) February 28, 2022

اذا اتصل بادارة كامبنسكي بعلقوا للمدير مش ضرورة تشهير بالبد اكتر ما صاير فينا، وعلى فكرة هذه الاشياء عادة محسوبة من اجار الغرفة بالليلة… هذا البوست يضر بالبلد! — F A I S A L (@FaisalBreish) February 28, 2022

ودفع الهجوم الكبير الذي تعرض له رجل الأعمال اللبناني وزير السياحة وليد نصّار للتعليق على الحادث والإيعاز لقسم الشرطة السياحية بفتح تحقيق فوري مع الفندق وكشف حقيقة ما حصل.

وذكر بيان وزير الصحة بأنه سيتخذ الاجراءات القانونية المناسبة بعد الانتهاء من التحقيقات وذلك في سياق المحافظة على صورة قطاع السياحي والفندقي في لبنان الذي لطالما كان في لريادة ومثال يحتذى به في العالم.