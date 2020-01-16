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"هيا الشمري".. أول سعودية تعمل مساعدَ قاضٍ في محكمة أمريكية

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 16 كانون الثّاني / يناير 2020 - 05:45
هيا محسن الشمري
هيا محسن الشمري

لا تزال المملكة العربية السعودية تُبرهن للعالم قناعتها بأهمية دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المرأة السعودية، للتأكيد على جدارتها بتلك الثقة.

هذه المرة سجلت قوائم القضاء والقانون اسم المبتعثة "هيا محسن الشمري" كأول سعودية تعمل بمسمى مساعد قاضٍ متطوعة في محكمة أمريكية.

وقالت هيا، المبتعثة لدراسة الماجستير في القانون، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية مساعد قاضٍ.. حققت أهم أهدافي في 2020".

يذكر أن هيا باحثة قانونية وخريجة حقوق من جامعة الملك سعود، وابتعثت لاستكمال الدراسات العليا في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في مجال المحاماة بعد حصولها على الدبلوم العالي.

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