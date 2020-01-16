"هيا الشمري".. أول سعودية تعمل مساعدَ قاضٍ في محكمة أمريكية

لا تزال المملكة العربية السعودية تُبرهن للعالم قناعتها بأهمية دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه المرأة السعودية، للتأكيد على جدارتها بتلك الثقة.

هيا محسن الشمّري

مبتعثة سعودية لدراسة الماجستير في القانون

أول سعودية تعمل بمسمّى مساعد قاضي كمتطوّعة في محكمة أمريكية. pic.twitter.com/bhkE2z9eVZ — ‏أول سعوديـ/ـة First🥇Saudi (@First1Saudi) January 14, 2020

هذه المرة سجلت قوائم القضاء والقانون اسم المبتعثة "هيا محسن الشمري" كأول سعودية تعمل بمسمى مساعد قاضٍ متطوعة في محكمة أمريكية.

وقالت هيا، المبتعثة لدراسة الماجستير في القانون، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر": "تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوعة في محكمة أمريكية مساعد قاضٍ.. حققت أهم أهدافي في 2020".

تم قبولي في التدريب للعمل كمتطوّعة في محكمة أمريكية (مساعد قاضي)، أحد أهم أهدافي في 2020 ❤️ pic.twitter.com/GIQTxIeUqe — هيا محسن الشمّري (@haya_mohseen) January 13, 2020

يذكر أن هيا باحثة قانونية وخريجة حقوق من جامعة الملك سعود، وابتعثت لاستكمال الدراسات العليا في القانون بالولايات المتحدة الأمريكية، وعملت في مجال المحاماة بعد حصولها على الدبلوم العالي.

لمزيد من اختيار المحرر:

بعد اختيارها مندوبة دائمة للسعودية في "اليونسكو".. من هي الأميرة هيفاء آل مقرن؟