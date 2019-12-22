هيا نتحدث..مطعم إيطالي يُطلق مبادرة لتشجيع زبائنه على التواصل مع بعضهم

أطلق مطعم إيطالي مبادرة "لطيفة" تهدف الى تشجيع الزبائن على قضاء وقت مُمتع وقيّم مع أحبائهم وأصدقائهم من دون النظر إلى الهاتف.

وأعلن مطعم Casa Italia عن تقديمه عرضًا مغريًا لزبائنه بتقديم خصم على الفاتورة يصل إلى 5 في المئة في حال قاموا بتنفيذ شرط يفرضه المطعم وهو (عدم النظر الى هواتفهم الشخصية).

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وأوضح المطعم الإيطالي، الحائز على جائزة أفضل مطعم بمدينة ليفربول الإنكليزية في حزيران الماضي، الى أن مبادرته اللطيفة تحمل عنوان "هيا نتحدث"، من أجل تشجيع الزبائن على تعزيز التواصل الاجتماعي الحقيقي بين الأفراد.

وللحصول على هذا الخصم، كشف المطعم بأن على الزبائن الراغبين في الإستفادة من الخصم تسليم هواتفهم الذكية عند الوصول إلى المطعم، فيضعها النادل في صندوق ويتم إغلاقه بمفتاح.

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وقد سارع العديد من الزبائن، الذين يزورون المطعم بانتظام، إلى الإشادة بهذخ المبادرة التي وصفها أحدهم بأنها "رائعة وضرورية في زمن التكنولوجيا هذا".

وتم طرح هذه المبادرة منذ شهر نوفمبر الماضي.

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وفي منشور كتبه أحد زبائن المطعم الإيطالي على حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام": "إننا نقضي وقتًا طويلًا مع أحبائنا، فالوجبات مع العائلة والأصدقاء مهمة للغاية ويمكننا جميعًا أن نكون مذنبين في إنفاق معظمها مع أوقاتنا على هواتفنا".

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